Así son los 166 guardias civiles que harán prácticas en Galicia: "Este es el sueño de nuestras vidas"

Anxo Rendón Couce tiene 19 años y acaba de iniciar una etapa con la que llevaba soñando desde niño. Natural de Narón, este joven guardia civil en prácticas podrá completar su formación en Fene, muy cerca de casa, después de aprobar la oposición a la primera.

Su caso llama la atención por la edad, por la rapidez con la que ha logrado acceder al Cuerpo y por la firmeza con la que habla de una vocación que no nació de repente. Su padre también es guardia civil y, desde pequeño, Anxo pudo ver de cerca el día a día en la Benemérita.

“He estado muchas veces con mi padre en el trabajo, con sus compañeros, y con ellos conocí de primera mano los valores de la Guardia Civil sin tener que estudiarlos”, explica.

Él es uno de los 166 guardias civiles en prácticas que esta semana se incorporan a los cuarteles gallegos para completar su período formativo sobre el terreno. Se trata de una de las promociones más numerosas de los últimos años, al superar ampliamente las 3.000 plazas, como destacaba este lunes el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, en el acto de bienvenida organizado en el Pazo da Peregrina, en Bertamiráns (Ames).

Cuatro de cada 10 agentes en prácticas recalarán en la provincia de A Coruña

De los 166 agentes en prácticas que llegan a Galicia, 69 estarán destinados en cuarteles de la provincia coruñesa. Seis lo harán en la comarca compostelana: tres en el cuartel de Milladoiro (Ames), uno en Santiago, uno en Brión y otro en Lestedo (Boqueixón). Otros 37 efectivos recalarán en Pontevedra, 31 en Ourense y 29 en Lugo. Son, en todo caso, 52 más que los alumnos en prácticas que recibió la comunidad el año pasado.

Fotografía de familia de autoridades y agentes de la Guardia Civil en prácticas, en el Pazo da Peregrina, en Bertamiráns (Ames). / Cedida

En el caso de Anxo, afronta "con muchas ganas" las 40 semanas de prácticas que tiene por delante en Seguridad Ciudadana, aunque puntualiza que la especialidad que más le atrae es la de Información.

Como cualquier joven de su edad, a Anxo le gusta estar con sus amigos y jugar al fútbol y a los videojuegos en línea. También disfruta del tiempo que pasa en familia, tras echarla mucho de menos durante su paso por la academia de la Guardia Civil, en Baeza (Jaén). Lo que no le pesa es empezar a trabajar en pleno verano: "Ser profesional implica que igual tienes que salir de fiesta menos veces”, señala con naturalidad.

El naronés tenía nota suficiente para plantearse otros caminos y podría haber iniciado una carrera universitaria, pero nunca dudó de su elección: "Yo lo que quiero y quise siempre es ser guardia civil". Sus padres, dice, siempre respetaron esa decisión y ahora viven con mucho orgullo la nueva etapa vital que inicia su hijo.

“Dejé un trabajo fijo para conseguir mi sueño”

La historia de Sara Cortijo Porras, extremeña de 39 años, es bien distinta. Natural de Navezuelas, un pequeño pueblo de Cáceres de apenas 600 habitantes, acaba de incorporarse a la Guardia Civil en prácticas después de años intentando alcanzar una meta que, asegura, perseguía desde siempre.

Antes de conseguirlo, Sara tuvo que someterse a una operación en la vista —tenía miopía, astigmatismo y un ojo vago— y durante años trabajó en una empresa en la que tenía contrato indefinido y un buen horario, de siete de la mañana a dos de la tarde. Sin embargo, la estabilidad no fue suficiente para que olvidase su vocación.

Por ello, se presentó varias veces a la oposición mientras compaginaba trabajo y estudio, pero no lograba dedicarle todo el tiempo que necesitaba. El año pasado tomó la decisión definitiva: abandonó su empleo y regresó a su pueblo para preparar las pruebas en serio: “Dejé el trabajo para conseguir mi sueño”, cuenta.

Finalmente lo consiguió casi sobre la bocina. Era su última oportunidad, ya que la edad máxima para ingresar en la Guardia Civil está en los 40 años.

Su destino en prácticas estará en O Barco de Valdeorras, una elección en la que tuvo mucho que ver que su padre hiciese el servicio militar en Ourense, aunque no fue, admite, su primera opción. "Pedí destinos de costa, pero en eso no tuve suerte", señala entre risas.

Sara llega a Galicia con ilusión, muchas ganas de aprender y también con cierta prudencia ante lo desconocido, incluido el gallego. “Cuando empecé a oír hablar en gallego durante el acto de bienvenida, rápidamente le dije a un compañero: 'tradúceme, que no me entero'”, reconoce.

Ahora encara las prácticas con una lección vital bien aprendida: "Si algo me ha enseñado mi experiencia es que nada es imposible, todo se puede conseguir".

Galicia, "segunda comunidad más segura de España"

En la recepción oficial celebrada en el Pazo da Peregrina, el delegado del Gobierno estuvo acompañado por el coronel jefe de la Comandancia de Lugo y jefe interino de la Zona de Galicia de la Guardia Civil, Luis Germán Avilés Cabrera; el alcalde de Ames, Blas García —que dio la bienvenida a los agentes en gallego—, y el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde.

En su intervención, Blanco destacó que la incorporación de estos agentes permitirá seguir reforzando la seguridad en Galicia, "la segunda comunidad más segura de España", en la que actualmente prestan servicio más de 5.000 efectivos de la Benemérita. Su labor, subrayó, ha contribuido a alcanzar "el mayor índice de eficacia policial de la última década". También subrayó el esfuerzo realizado por el Ministerio del Interior para incrementar las plantillas y avanzó que la próxima oferta pública será la más amplia de los últimos 18 años, con un 4 % más de plazas.