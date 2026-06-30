José Carlos Carballo González, el biólogo de Negreira que enseña a Galicia cómo redescubrir su naturaleza

Cuando José Carlos Carballo González habla de naturaleza, no lo hace pensando en grandes documentales rodados en las sabanas africanas ni en las selvas asiáticas o amazónicas. Su escenario está mucho más cerca de lo que uno cree. Está en los bosques de Negreira, en las brañas de Corzán que recorrió siendo niño, «vuelvo allí porque sigo siendo aquel niño que paseaba con su abuelo y con sus padres ‘buscando bichos’»—señala Carballo—, en un pequeño arroyo donde vive una salamandra o en el vuelo de un ave que pasa desapercibida.

José Carlos Carballo González / Cedida

Quizás por eso miles de personas —tiene en su haber casi siete mil seguidores entre Instagram y TikTok— lo siguen en sus redes sociales bajo el nombre de @jcdelacarballeira. Sus vídeos no buscan mostrar lugares inaccesibles ni animales exóticos. Su objetivo es mucho más sencillo y, al mismo tiempo, más ambicioso: enseñar que Galicia es uno de los territorios con mayor riqueza natural de Europa y que cualquiera puede descubrirla si aprende a observar. «Para un biólogo la sorpresa no siempre está en lo exótico, sino en la capacidad de mirar de cerca», señala.

Esa forma de entender la naturaleza tiene mucho que ver con sus orígenes. Si tuviera que elegir un lugar al que regresar una y otra vez, no sería un parque nacional ni un destino remoto. Sería el Concello de Negreira. Allí se encuentran espacios como las brañas de Corzán, donde conviven la ranita de San Antonio y plantas carnívoras del género Drosera. Pero, por encima de cualquier catálogo de especies, ese paisaje representa algo mucho más personal. «Es el ecosistema donde nació mi vocación», recuerda Carballo.

Aunque muchos lo conocen hoy por las redes sociales, Carballo lleva años dedicándose profesionalmente a la biología. Tras pasar por la investigación pública y privada —de acuicultura y de la industria alimentaria— actualmente trabaja en una consultoría ambiental. La divulgación nunca fue un objetivo profesional; simplemente nació de una costumbre que mantiene desde siempre: compartir aquello que descubre cada vez que sale al monte.

Primero empezó con las fotografías y después llegaron los vídeos impulsados también por su pareja, que permanece detrás de la cámara y lo anima a seguir publicando. Hace un año se lanzó a subir reels para Instagram y TikTok.

El biólogo de Negreira José Carlos Carballo González / Cedida

El resultado ha sido una comunidad que demuestra que la naturaleza sigue despertando interés, especialmente entre los más jóvenes. «Vivimos rodeados de pantallas, pero también convivimos con la naturaleza todos los días. La biodiversidad que tenemos aquí en Galicia no tiene nada que envidiar a ninguna parte del mundo», explica Carballo.

Para Carballo, uno de los mayores problemas es que muchas veces conocemos mejor la fauna africana que la que habita alrededor de nuestra casa. Lo comprobó durante su trabajo de fin de máster, dedicado a la herpetofauna —es un término que engloba a los anfibios y reptiles— del municipio de Negreira. Tras meses de trabajo de campo consiguió documentar diecinueve especies diferentes de anfibios y reptiles e incluso registrar trece nuevas citas para distintas zonas del municipio.

La conclusión fue tan sencilla como reveladora: no hace falta recorrer miles de kilómetros para descubrir biodiversidad. Galicia está llena de vida; solo hace falta salir al campo con curiosidad. Sin embargo, esa riqueza también necesita protección. «En Galicia tenemos muchas especies que merecen más atención, principalmente las especies amenazadas, tenemos el Catálogo Galego de Especies Ameazadas. Aquí tenemos muchas especies, desde algas, líquenes y plantas como la preciosa herba de namorar hasta invertebrados y vertebrados», asevera Carballo.

Cuando se le pregunta por una especie infravalorada en Galicia, menciona la salamandra rabilarga, un anfibio vulnerable que únicamente habita en el noroeste de la Península Ibérica. «Vive exclusivamente en arroyos fríos y muy limpios, por lo que se considera un excelente bioindicador de la salud de los ecosistemas acuáticos, convirtiéndola en una de las joyas más fascinantes y singulares de la fauna gallega e ibérica», explica el biólogo.

No es casualidad que, pese a divulgar constantemente sobre naturaleza, evite publicar la localización exacta de determinadas especies. «Siempre intento proteger nuestro patrimonio natural», afirma, consciente de que la popularidad de las redes sociales también puede convertirse en una amenaza para algunos ecosistemas.

El biólogo cree que la relación entre los gallegos y su monte está viviendo una enorme transformación. «Antes, el monte formaba parte del día a día y existía un conocimiento muy arraigado sobre sus especies y paisajes. Hoy en día, con una población más urbanizada, ese vínculo es diferente», señala. En su opinión, observa un creciente interés por volver a conectar con la naturaleza, que forma parte de la identidad gallega. Y quizá esa sea precisamente la razón del éxito de sus vídeos.

Carballo no enseña únicamente animales o plantas. Enseña a mirar. Porque detrás de una salamandra, del canto de un búho o de una pequeña planta carnívora se esconde una Galicia que continúa ahí, esperando a que alguien vuelva a detenerse unos segundos para descubrirla. «Nos quejamos mucho de la lluvia —dice — pero la realidad es que sin ella Galicia no sería lo que es», finaliza Carballo.