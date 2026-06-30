INTERCAMBIO
A mocidade de Cabana e Treize-Septiers reforza os lazos europeos
A iniciativa, integrada no programa Erasmus+, reforza unha irmandade iniciada en 2007
No ano 2007, o municipio de Cabana de Bergantiños irmandouse con Treize-Septiers (Francia) co desexo de desenvolver intercambios entre a rapazada e xuntanzas anuais entre veciños de ambas as dúas localidades.
Dende o domingo e ata o venres, día 3 de xullo, 23 mozas e mozos de Treize-Septiers e 24 cabaneses comparten experiencias en Cabana.
O obxectivo é que tomen conciencia, máis aló da súa identidade rexional ou nacional, da identidade europea a través de debates en torno aos clichés nacionais e compartindo experiencias e habilidades.
Paseos en kaiak e xogos na praia
Ao longo destes días gozarán de paseos en kaiak polo esteiro do Anllóns, asistirán a proxeccións de películas, visitarán Santiago de Compostela e participarán en campus de deporte e xogos na praia.
Foron recibidos polo alcalde de Cabana, José Muíño, quen lles desexou "unha proveitosa estancia no municipio e que aproveiten o tempo para coñecer máis de preto as nosas costumes pero que, o máis importante, o faigan divertíndose”, subliñou.
O primeiro intercambio en Cabana tivo lugar en 2014 e, a partir do 2015, as experiencias compartidas incluíronse no programa europeo Erasmus +, baixo o lema: Ser joven en Europa: qué identidad?.
O obxectivo é que os mozos aproveiten estes intercambios para aprender ou perfeccionar outro idioma, neste caso castelán e francés, coñezan outras culturas e constrúan relacións duradeiras.
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