LECER
Un naufraxio, un capitán e once tesouros: así será a aventura infantil da Semana do Asalto
Nenos e nenas participarán nunha aventura na que cada reto permitirá descubrir un valor esencial para a convivencia.
O Concello de Vimianzo incorpora á programación da Semana do Asalto ao Castelo unha proposta especialmente pensada para o público infantil: A Illa dos Tesouros, unha experiencia de lecer educativo na que o xogo, a creatividade e a imaxinación servirán para descubrir os valores máis importantes para a convivencia.
Durante catro xornadas, do 30 de xuño ao 3 de xullo, nenas e nenos de entre 6 e 12 anos converteranse en náufragos dunha misteriosa illa.
Da man do simpático e extravagante Capitán Sabadelle deberán superar diferentes retos para atopar uns tesouros moi especiais: a cooperación, a creatividade, a curiosidade, a empatía, a paciencia, a liberdade, a honestidade, a gratitude, a igualdade, a resiliencia e a alegría.
Xogos cooperativos
A actividade transformarase nunha auténtica aventura participativa, cun espazo ambientado como unha illa deserta, onde as persoas participantes construirán unha gran palmeira, crearán os seus propios distintivos, realizarán xogos cooperativos, elaborarán un papaventos xigante, participarán en xogos tradicionais, levantarán castelos de area e celebrarán unha gran festa final.
Con esta iniciativa, o Concello de Vimianzo reforza a súa aposta por unha programación familiar que combina diversión e aprendizaxe, empregando o xogo como ferramenta para promover valores fundamentais como o respecto, a solidariedade, a igualdade e o traballo en equipo.
A Illa dos Tesouros desenvolverase na contorna da praza do Concello, cun espazo especialmente acondicionado para recrear unha praia, converténdose nun dos grandes atractivos infantís da Semana do Asalto.
- Acampada en la Praza do Obradoiro con vistas a la Catedral de Santiago: la Policía Local desaloja a un peregrino de los bajos del Pazo de Raxoi
- El histórico edificio de Almacenes Olmedo estrena obras para salvar su fachada
- Los compostelanos con segunda residencia para destino vacacional propio: sueldos superiores a 2.000 euros y parejas con o sin hijos
- Netflix busca figurantes en Galicia para el gran final de 'Clanes': estos son los requisitos para aparecer en pantalla junto a Tamar Novas y Clara Lago
- Un intento desesperado por apagar una sartén al fuego acaba con una mujer hospitalizada en Santiago
- De convento a joya gastronómica: la panadería oculta de Santiago que gasta 50 kilos de almendra en sus tartas
- Un vecino de Santiago identifica a los integrantes de la fotografía viral de Os Basquiños: estos son sus nombres
- Más de un millar de educadores de la escuela católica reclaman en Santiago equiparar sus derechos con la pública