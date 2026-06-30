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LECER

Un naufraxio, un capitán e once tesouros: así será a aventura infantil da Semana do Asalto

Nenos e nenas participarán nunha aventura na que cada reto permitirá descubrir un valor esencial para a convivencia.

Nenos e nenas gozando no Asaltiño dunha edición anterior.

Nenos e nenas gozando no Asaltiño dunha edición anterior. / Asalto ao Castelo

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José Manuel Ramos Lavandeira

Vimianzo

O Concello de Vimianzo incorpora á programación da Semana do Asalto ao Castelo unha proposta especialmente pensada para o público infantil: A Illa dos Tesouros, unha experiencia de lecer educativo na que o xogo, a creatividade e a imaxinación servirán para descubrir os valores máis importantes para a convivencia.

Durante catro xornadas, do 30 de xuño ao 3 de xullo, nenas e nenos de entre 6 e 12 anos converteranse en náufragos dunha misteriosa illa.

Da man do simpático e extravagante Capitán Sabadelle deberán superar diferentes retos para atopar uns tesouros moi especiais: a cooperación, a creatividade, a curiosidade, a empatía, a paciencia, a liberdade, a honestidade, a gratitude, a igualdade, a resiliencia e a alegría.

Xogos cooperativos

A actividade transformarase nunha auténtica aventura participativa, cun espazo ambientado como unha illa deserta, onde as persoas participantes construirán unha gran palmeira, crearán os seus propios distintivos, realizarán xogos cooperativos, elaborarán un papaventos xigante, participarán en xogos tradicionais, levantarán castelos de area e celebrarán unha gran festa final.

Con esta iniciativa, o Concello de Vimianzo reforza a súa aposta por unha programación familiar que combina diversión e aprendizaxe, empregando o xogo como ferramenta para promover valores fundamentais como o respecto, a solidariedade, a igualdade e o traballo en equipo.

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A Illa dos Tesouros desenvolverase na contorna da praza do Concello, cun espazo especialmente acondicionado para recrear unha praia, converténdose nun dos grandes atractivos infantís da Semana do Asalto.

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