PLAN MUNICIPAL
Prevención, coordinación e hidrantes: así prepara Ames a campaña contra incendios
O Concello insiste na importancia da limpeza de parcelas tanto no rural como nos núcleos urbanos
Redacción
O Concello de Ames presentou esta mañá o plan municipal de incendios forestais de 2026, que inclúe as actuacións en materia de prevención de incendios e mailo dispositivo municipal de actuacións ante lumes forestais para o período estival deste ano.
A finalidade é a organización dos medios persoais e materiais cos que conta o Concello para actuar dun xeito rápido e eficaz fronte a posibles incendios forestais que poidan desenvolverse en Ames.
Protocolo de actuación
O plan recolle varios grupos de intervención con tarefas diferenciadas, actuacións segundo a categoría de lume sinalada no correspondente PEIFOGA, un inventario de medios e contactos de persoal municipal, así como a súa dispoñibilidade. Trátase dun protocolo de actuación para que, no caso de que haxa que actuar por un lume forestal, cada grupo/persoa saiba e teña claro o que ten que facer en cada momento.
Na presentación participaron o alcalde, Blas García; o concelleiro de Xestión do Medio Natural e Atención ao Rural, Javier Antelo; e a técnica do departamento de Medio Ambiente, Patricia Reboreda; o concelleiro de Obras e Servizos Básicos, Gustavo Nieto; e o edil de Urbanismo e Administración Xeral, Víctor Fernández.
Tamén asistiron representantes da empresa pública empresarial Augas de Ames EPEL, da Policía Local, da Agrupación de Protección Civil, e das empresas Urbaser e GST.
O plan recolle unha serie de medidas preventivas: rede viaria forestal; rede de puntos de auga; rede de vixilancia; outras infraestruturas de apoio; e a rede de faixas de xestión de biomasa na que destaca a repoboación con frondosas caducifolias.
Elaboración do Plan de Actuación Municipal ante Incendios Forestais
O concelleiro de Xestión do Medio Natural e Atención ao Rural, Javier Antelo, explicou que "este ano estamos traballando nun documento que é o PAMIF (Plan de Actuación Municipal ante Incendios Forestais), no que se vai a reflectir a estrutura de coordinación, a definición do risco de cada zona para determinar cales son as áreas máis sensibles, e a xestión das faixas nas áreas urbanas e rurais. Na actualidade temos o borrador de devandito documento, vaise enviar á Xunta que ten que validalo, e despois hai que aprobalo en pleno".
Policía Local e Protección Civil
A técnica do departamento de Medio Ambiente, Patricia Reboreda, dixo que "é fundamental que nun operativo os primeiros en chegar ao lugar do incendio forestal sexan os axentes da Policía Local e os membros da Agrupación de Protección Civil. Deben ser eles os que lle transmitan a información sobre a situación do incendio ao alcalde, para que sexa o rexedor municipal o encargado de mobilizar o resto de recursos persoais e materiais".
Tamén incidiu "na importancia de que a veciñanza sexa consciente da necesidade de limpar o monte, á espera de que se aprobe un futuro plan de ordenación do monte, por parte doutras administracións".
Pola súa banda, o alcalde, Blas García, destacou que "temos que concienciar aos veciños e veciñas da importancia da prevención, que comeza por ser responsables e limpar as nosas parcelas por iniciativa propia e sen agardar a que nos envíen a carta dende o Concello. Esta situación ocorre tanto no rural como nas localidades urbanas. Hai propietarios de parcelas nos núcleos urbanos aos que todos os anos hai que lembrarlles que teñen a obriga de limpar as fincas".
Dispositivo municipal de actuacións ante incendios forestais
Establécense varios grupos de actuación: o de intervención (Distrito III, a Policía Local e a Agrupación de Protección Civil, brigada municipal de Xestión do Medio Natural, Servizo municipal de Augas de Ames, brigada municipal de Obras…), o de loxística (Policía Local e Autonómica, Garda Civil, Protección Civil, Servizo municipal de Augas de Ames, brigada municipal de Obras, departamento de Deportes, departamento de Promoción da Saúde, departamento de Servizos Sociais...), e o de transmisións (GST, informáticos municipais e o departamento de prensa); e tamén colaborarán o persoal da Concellería de Xestión do Medio Natural e Rural, da Concellería de Obras e Servizos Básicos, da Concellería de Seguridade, da Concellería de Sanidade, da Concellaría de Servizos Sociais e da Concellería de Comunicación.
Protocolo a seguir en caso de incendio
No protocolo a lei establece tres situacións de emerxencia segundo o nivel do incendio. O nivel 1 de pre-alerta non implica a activación do dispositivo municipal e o incendio pode solucionarse con medios adscritos ao PLADIGA e a afectación á poboación é nula ou moi reducida (PEIFOGA en situación 0). O nivel 2 de alerta actívase cando o PEIFOGA está en situación 1, ben no concello ou no distrito, ou en incendios xa controlados nos que sexa necesario un control da zona afectada para evitar reactivacións. Nesta situación o Concello pon a disposición do Distrito Forestal III os medios propios.
O nivel 3 de emerxencia actívase cando o PEIFOGA está en situación 2, cando o incendio afecta á poboación dentro do municipio. Neste caso, o Concello colabora realizando tarefas de colaboración nas zonas habitadas; colaboración na axuda e evacuación de persoas se fose preciso; colaboración na protección de bens non forestais afectados polo incendio; apoiando ao posto de mando avanzado cos medios materiais que sexan necesarios; comunicando a evolución do incendio para facilitar a súa avaliación; colaborando na proposta de obxectivos e prioridades para a extinción do incendio; e asesorando na proposta de retornar ao nivel 0, segundo a evolución do incendio.
Por último, o plan recolle os puntos hidrantes que existen no termo municipal. O persoal da Agrupación de Protección Civil facilitou unha ligazón actualizada ao Google Maps no que se indican as localizacións dos hidrantes do concello coas características das chaves e bocas.
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