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Setenta personas realizaron el descenso del río Ulla en piraguas

La ruta se inició en el Campo do Río de Ponte Ledesma y finalizó en el área recreativa de Agronovo

Participantes en el descenso del Ulla.

Participantes en el descenso del Ulla. / Cedida

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Suso Souto

Boqueixón

Los concellos de Vedra y Boqueixón organizaron un año más la actividad de descenso del río Ulla en piraguas, que llenó de colorido el cauce fluvial.

En esta ocasión fueron setenta las personas que participaron el pasado sábado 27 en esta iniciativa que fusiona deporte, ocio, naturaleza y tiempo libre de calidad.

La ruta se inició en el Campo do Río de Ponte Ledesma y finalizó en el área recreativa de Agronovo.

Pero esta actividad no es la única que pretende potenciar y poner en valor este elemento natural con el que ambos concellos tienen la fortuna de contar, por lo que presentaron ya su programa Correntes do Ulla, que se estrenó con este descenso, pero que cuenta con otras cinco citas.

El 18 de julio tendrá lugar una sesión de yoga a orillas del Ulla, impartida por Xus Raíndo en el área recreativa de Sucira, en horario de 18.00 a 20.00 horas. Las inscripciones estarán disponibles próximamente y las plazas serán limitadas.

Del 21 de julio al 1 de agosto se celebrará el campo de voluntariado Monte Sacro, centrado en arqueología y medio ambiente. Está dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años, cuenta con la colaboración de la Dirección Xeral de Xuventude y dispone de plazas limitadas.

El 2 de agosto se desarrollará la ruta Goza do Ulla 2026, correspondiente al itinerario Goza do Ulla (Vía da Prata-San Xoán da Cova). La salida será a las 10.00 horas desde la Capela do Santiaguiño. El recorrido tendrá una longitud aproximada de 12 kilómetros, con una dificultad media-baja. Las inscripciones estarán disponibles próximamente y las plazas serán limitadas.

El 8 de agosto se celebrará la ruta por el patrimonio oculto de Vedra, que recorrerá el entorno de San Xoán da Cova, Gundián y Ponte Ulla. Se desarrollará entre las 10.30 y las 13.30 horas, contará con plazas limitadas e incluirá una cata-degustación.

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La programación finalizará el 14 de agosto con una nueva sesión de yoga a orillas del Ulla, impartida por Ana María García Liñares en el área recreativa de Cubelas, en Vedra, de 18.00 a 20.00 horas. Las inscripciones estarán disponibles próximamente y las plazas serán limitadas.

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