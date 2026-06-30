Touro explora unha nova fórmula para mellorar a produtividade das explotacións agrarias: as permutas

A directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Paz Rodríguez, reuniuse co alcalde do concello de Touro, Jesús Reboredo, para abordar a situación dos terreos excluídos nas concentracións parcelarias de Montes de Fao e Novefontes, e a posibilidade de poñer en marcha outro tipo de instrumentos de mobilización de terras, como son as permutas de especial interese agrario.

Paz Rodríguez sinalou que as permutas son unha ferramenta moi eficaz na posta en valor da terra agraria. Con este instrumento, os propietarios de predios rústicos poderán intercambialos mediante mutuo acordo, mellorando a produtividade das explotacións agrarias das zonas nas que se implanten.