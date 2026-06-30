La Xunta ampliará el parque canino de Oroso y mejorá su equipamiento con una inversión de 50.000 euros

La Xunta de Galicia destinará cerca de 50.000 euros al acondicionamiento y ampliación del parque canino municipal de Oroso, localizado en la zona de Porto Avieira y que, gracias a esta inversión, modernizará sus actuales instalaciones e incorporará nuevos elementos para reforzar la seguridad y el bienestar de los animales, así como la funcionalidad del espacio.

Así lo acordaron este martes la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y el alcalde de Oroso, Álex Doval, que firmaron el protocolo de colaboración en virtud del cual ambas administraciones se comprometen a ejecutar la mejora integral del parque.

Así, el departamento autonómico asumirá el coste íntegro de la actuación y se encargará de licitar y ejecutar los trabajos, mientras que el Ayuntamiento pondrá a disposición y libres de cargas los terrenos necesarios para acometer las mejoras y la ampliación previstas, además de hacerse cargo del posterior mantenimiento y conservación de las instalaciones, una vez finalizada la intervención.

En cuanto a las características del futuro parque, se mejorarán el cierre perimetral y otros elementos de seguridad y se equipará con papeleras especiales y dispensadores de bolsas higiénicas para recoger las deposiciones, fuentes adaptadas para perros, y un área de juego con obstáculos y rampas para facilitar el ejercicio.

Además, se ampliará la superficie de las instalaciones de los actuales 950 m² a unos 1.100 m², se instalarán bancos y se plantarán árboles con el fin de garantizar zonas de sombra para las personas usuarias.

En este sentido, Ángeles Vázquez destacó la importancia de disponer de este tipo de espacios dotacionales, bien equipados, amplios y diseñados para favorecer el ejercicio, el juego y la socialización de los animales de compañía, con libertad y sin necesidad de correas ni bozales.

Para cubrir estas necesidades, recordó que el año pasado la Consellería puso en marcha una iniciativa para promover con los ayuntamientos la construcción de parques caninos en las grandes ciudades gallegas, que concentran más del 20% de los cerca de 740.000 perros inscritos en el Rexistro galego de identificación de animais de compañía (Regiac).

Tras destacar que hasta el momento la Xunta ya ha firmado protocolos de colaboración con los ayuntamientos de Ferrol, Ourense, Pontevedra y Lugo con este fin, la responsable autonómica explicó que el acuerdo con Oroso se enmarca en una nueva fase de la iniciativa, abierta también ahora a municipios de menor tamaño e igualmente comprometidos con el bienestar de los animales de compañía.

Al respecto, explicó que Oroso —con 2.888 perros inscritos actualmente en el Regiac— fue uno de los primeros ayuntamientos en mostrar formalmente su interés en participar en el programa y hoy se convierte en el quinto municipio gallego que logra el compromiso de colaboración de la Xunta en este ámbito.

Curtis acogerá el Centro de Protección Animal de Galicia

Además de seguir impulsando la mejora o creación de parques caninos con los ayuntamientos, este año la Xunta también dará otro paso importante en materia de bienestar animal.

Así, en los próximos meses comenzarán las obras del Centro de Protección Animal de Galicia, en Curtis, el primero de carácter autonómico y bajo la titularidad del Gobierno gallego, que tendrá un coste de 4,5 millones de euros y dará servicio a unos 500 animales.

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Del mismo modo, la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático también convocó este año, por un importe global de 1,36 millones de euros, tres líneas de ayudas tanto para ayuntamientos y entidades que se ocupan de atender y cuidar a los animales de compañía abandonados como para particulares dispuestos a adoptar un perro o un gato.