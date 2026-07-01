Bandera negra para la mina de Monte Neme por una herida ambiental que sigue abierta

La antigua mina de wolframio, estaño y cuarzo de Monte Neme, de Carballo y Malpica de Bergantiños, ha sido distinguido con una de las 48 banderas negras que Ecologistas en Acción ha incluido en su informe de 2026, tras un análisis detallado de los aproximadamente 8.000 kilómetros de litoral del Estado español que, como cada año desde 2005, destaca los principales casos de degradación ambiental.

Dicha entidad ecologista justifica la concesión de la bandera negra por la "reiteración de un problema ambiental grave cuya peligrosidad era sobradamente conocida por las administraciones competentes" y que, pese a ello, en el enclave minero se ha producido "un nuevo vertido de residuos hacia el medio natural" el pasado 31 de enero de 2026, cuando se rompió una de las balsas.

Imagen de la galería de la antigua mina por la que salió el agua embalsada que causó la escorrentía. / Cedida

Aseguran que "no puede considerarse un episodio imprevisible", dada la existencia de antiguas galerías mineras, la "inestabilidad histórica" de las balsas y la acumulación de "grandes volúmenes de aguas contaminadas". Todo ello, añaden, figuraba "desde hace años en documentación técnica e inventarios oficiales". De hecho, recuerdan, "el propio enclave ya había protagonizado una catástrofe ambiental de características similares en 2014".

Ecologistas en Acción considera además "especialmente preocupante" que el accidente del pasado mes de enero se produjera "precisamente durante unas obras de restauración financiadas con fondos públicos, cuyo objetivo era eliminar definitivamente los riesgos ambientales existentes".

Dicha circunstancia, subrayan, "obliga a analizar si las actuaciones ejecutadas, la planificación de las obras y la supervisión administrativa fueron adecuadas para garantizar la seguridad de las instalaciones".

Imagen de la escorrentía provocada por el desprendimiento del pasado mes de enero. / Cedida

Destacan que el vertido afectó a cauces fluviales que desembocan en la Praia dos Riás, dentro de la ZEPA Costa da Morte, "un espacio de elevado valor ecológico integrado en la Red Natura 2000". A este respecto, Ecologistas en Acción señala que "aunque las administraciones minimizaron inicialmente el alcance de la contaminación, siguen existiendo importantes incertidumbres sobre la cantidad de aguas contaminadas liberadas, las concentraciones de metales pesados movilizados y los efectos reales sobre los ecosistemas afectados".

Por ello, desde Ecologistas en Acción consideran que Monte Neme representa "un ejemplo paradigmático de mala gestión de los pasivos ambientales mineros: una explotación abandonada durante décadas, riesgos identificados repetidamente por los organismos públicos, inversiones insuficiente o ineficaces y una nueva catástrofe ambiental durante las propias actuaciones destinadas a evitarla".

Paralelamente, el colectivo ecologista, además de otorgar la bandera negra, también propone soluciones y propuestas de mejora que, afirman, se deben "adoptar sin demora".

Labores de inspección de la zona minera el pasado mes de enero. / Cedida

Así, piden que se realice una investigación "independiente y transparente" de las causas del colapso de la balsa minera, "incluyendo la publicación íntegra de los informes técnicos, las analíticas y los expedientes" relacionados con las obras de restauración y con el vertido del 31 de enero.

Demanda asimismo una "caracterización completa de la contaminación existente en el complejo minero y la afección real sobre los cauces y ecosistemas receptores", así como una "revisión integral" del proyecto de restauración y una restauración ecológica de los cauces afectados y de la ZEPA Costa da Morte.

Por otro lado, Ecologistas en Acción solicita la creación de un inventario actualizado y público de las instalaciones mineras abandonadas con riesgo ambiental en Galicia, y exige "responsabilidades administrativas, patrimoniales y, en su caso, penales".

Una de las balsas de la antigua mina de Monte Neme. / Cedida

En esta edición, la organización concede un total de 48 banderas negras, dos por cada provincia costera y ciudad autónoma: una por contaminación y otra por mala gestión. No obstante, realizó un cambio de modelo, al poner el foco en los datos de las amenazas y en las soluciones urgentes a través de la restauración ecológica.

El informe clasifica los impactos más graves que sufre la costa según su tipología. El análisis de este año revela que los fallos en el saneamiento y la presión urbanística son las mayores amenazas para el litoral.