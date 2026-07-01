MOBILIDADE
Carballo urxe á Xunta melloras no transporte público ás praias e ás universidades
O Concello pide recuperar a parada de Razo e habilitar conexións con Baldaio-Saíñas e Pedra do Sal
O alcalde de Carballo, Daniel Pérez, e o concelleiro de Mobilidade, Juan Seoane, mantiveron unha xuntanza coa directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela, á que trasladaron as carencias do concello en materia de transporte colectivo.
Así, consideran "urxente" planificar o transporte cara aos areais carballeses, "dado que estamos en plena temporada de praia". O Concello agarda que a Xunta actúe con celeridade para corrixir a situación vivida o pasado verán, "cando se suprimiu de xeito unilateral a parada de Razo sen previo aviso, e que poña fin á carencia de expedicións de volta durante as fins de semana, un desaxuste que deixa totalmente desamparados aos usuarios que acoden á praia ao mediodía".
Tamén reclaman transporte público para as outras dúas praias con bandeira azul, Baldaio-Saíñas e Pedra do Sal, actualmente illadas nese sentido.
Optimización das conexións
Outro dos bloques da reunión, e que o Concello urxe a solucionar de cara ao próximo curso, é a optimización das conexións coas universidades da Coruña e Santiago de Compostela. "Co prezo dos alugueiros disparado en ambas as dúas cidades, a flexibilidade de horarios e o incremento de frecuencias son esenciais para que os estudantes carballeses poidan conciliar as súas clases sen verse obrigados a desprazarse en vehículos particulares", subliñan dende o goberno carballés.
"Fronte á masificación sistemática que sofre a conexión Carballo-A Coruña", desde o goberno municipal reclaman "que a Xunta adopte as medidas necesarias para garantir o servizo". Segundo as queixas que reciben a diario no concello, os autobuses que proceden doutros puntos da Costa da Morte "chegan á estación de Carballo coas prazas practicamente esgotadas, e o mesmo ocorre nas viaxes desde A Coruña, o que provoca que moitos usuarios queden en terra". Por iso, solicitan o reforzo do servizo en horas punta para evitar esa situación.
Satisfacción coas paradas do polígono de Bértoa
"Sendo o autobús o único medio de transporte público dispoñible no municipio para estas rutas, o goberno local agarda que a receptividade mostrada pola directora xeral na reunión se traduza en accións concretas a curto prazo, do mesmo xeito que se fixo en Bértoa", sinalan.
A este respecto, o alcalde e o concelleiro amosaron á directora xeral de Mobilidade a súa satisfacción pola habilitación de dúas paradas de bus no polígono de Bértoa. Este cumprimento, afirman, "resolve unha reclamación do tecido produtivo local", e dende o goberno carballés reiteran que "o reforzo integral destas liñas demostrará que o transporte público en Galicia pode ser unha ferramenta eficaz de cohesión e mobilidade sostible, e mantense á expectativa de que a Xunta atenda as necesidades da poboación do noso concello".
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