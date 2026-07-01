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TRÁFICO

Cuatro heridos en una colisión múltiple en Vimianzo

El accidente se produjo en el kilómetro 68 de la AC-552, a la altura de Cambeda

Vehículos implicados en el accidente múltiple en Vimianzo.

Vehículos implicados en el accidente múltiple en Vimianzo. / Cedida

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José Manuel Ramos Lavandeira

Vimianzo

Un accidente múltiple en Cambeda (Vimianzo), en el que se vieron involucrados cuatro coches, se saldó con cuatro personas heridas, en principio, de carácter leve, según informó la Policía Local.

Fuentes del 112 Galicia señalaron que tres de los heridos fueron trasladados al hospital de Cee.

Se trató de una colisión por alcance en el kilómetro 68 de la AC-552, a la altura del cruce de Cambeda. Al parecer, uno de los turismos se disponía a girar a la izquierda y los tres vehículos que circulaban detrás acabaron chocando en cadena contra el primero.

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Hasta el lugar fueron movilizados profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los bomberos de Cee, la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local de Vimianzo y personal del servicio de mantenimiento de carreteras.

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