TURISMO
Eustaquio, o guía virtual que percorre os 17 concellos da Costa da Morte nun videoxogo
O xogo gratuíto, desenvolvido polo vimiancés Martín Caamaño, percorre os lugares máis emblemáticos do xeodestino
Eustaquio, un personaxe inspirado na imaxe da marca Costa da Morte Death Coast, xa está preparado para superar obstáculos e desafíos para conseguir rescatar a princesa Mía, ao tempo que guía a veciños e visitantes polos 17 concellos do xeodestino a través do videoxogo Costa da Morte Runner.
O Fórum Carballo acolleu a presentación oficial do videoxogo, promovido pola Asociación de Profesionais do Turismo da Costa da Morte (APTCM) e desenvolvido polo vimiancés Martín Caamaño, socio da entidade, informático de profesión e creador da marca Costa da Morte Death Coast.
Traballo altruísta
Martín puxo o seu talento e coñecemento ao servizo do territorio mediante un traballo totalmente altruísta, creando unha ferramenta innovadora para promocionar e divulgar a Costa da Morte.
O videoxogo percorre os lugares máis emblemáticos do xeodestino, permitindo ao xogador interactuar con lendas, patrimonio, ferramentas tradicionais, personaxes e historias vencelladas á nosa identidade.
A estética está inspirada nos clásicos arcade, cun marcado estilo retro e pixel art, e rende homenaxe aos videoxogos das décadas pasadas.
No acto de presentación participaron o vicepresidente da Deputación da Coruña, Xosé Regueira; o alcalde de Zas, Manuel Muíño; a alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez; o presidente da APTCM, Pepe Formoso, concelleiros e directivos da patronal turística.
Filosofía sinxela
"É unha idea fantástica que permite xogar e percorrer a Costa da Morte", subliñou Xosé Regueira. Pola súa banda, Pepe Formoso asegurou que "a filosofía do proxecto é sinxela: demostrar que a Costa da Morte tamén pode descubrirse xogando. Trátase dunha ferramenta pensada tanto para visitantes como para a veciñanza, especialmente para achegar ás novas xeracións ao coñecemento do territorio dun xeito entretido e innovador".
Subliñou ademais que "é un produto marabilloso para percorrer o noso xeodestino dun xeito diferente, lúdico, festivo e de lecer".
O xogo é totalmente gratuíto e está accesible tanto en móbiles como en tabletas ou ordenadores a través da páxina web do xeodestino Costa da Morte.
A EFA Fonteboa súmase a APTCM
Por outra banda, a EFA Fonteboa, de Coristanco, integrouse como socia na Asociación de Profesionais do Turismo da Costa da Morte (APTCM) como entidade promotora de múltiples actividades que impactan directa ou indirectamente na actividade turística.
O centro imparte ciclos de Guía de Espazos Naturais e Tempo libre, e Paisaxismo, e acolle a sede do Polo de emprendemento, no que se desenvolven múltiples proxectos, moitos deles vinculados tamén ao sector turístico.
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