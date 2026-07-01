La depuración más respetuosa llega al 'glamping' desde Lalín: tratamiento mediante lagunas artificiales

Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, acaba de poner en valor un sistema de depuración que no se estila demasiado, pero que califica de "eficaz e sostible". Se trata del lagunaje , adecuado para dar soluciones a las necesidades específicas de Galicia en este campo. En concreto, el sistema consiste en almacenar el agua en estanques impermeables o balsas poco profundas, donde bacterias, plantas helófitas y el sol degradan la materia orgánica.

Respeto e integración

De esta manera, además del tratamiento eficiente y respetuoso con el medio de las aguas, se integran las instalaciones en el paisaje, favoreciendo la biodiversidad y promoviendo un modelo de economía circular. De hecho, este sistema se basa en la idea de depurar más y construir menos, ofreciendo un tratamiento de aguas residuales más eficaz con bajos costes de explotación, con un consumo energético reducido y con un mantenimiento simplificado. En esa línea, la conselleira, que estuvo acompañada del delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Pablo Fernández, señaló que esta solución puede dar respuesta a las necesidades de muchos núcleos de población rurales de la Comunidad.

Y para comprobar su funcionamiento, Vázquez acudió al camping Huttopia Caminos de Santiago, en Lalín, donde puso en valor la apuesta de este establecimiento por este modelo, que concuerda con el compromiso de la Xunta de apoyar a los ayuntamientos para que presten el mejor servicio posible de saneamiento a la población. Así, tal y como señaló Ángeles Vázquez, en caso de este negocio de glamping cesara en algún momento su actividad, el sistema de depuración de aguas quedaría integrado en la naturaleza como un humedal.

Economía circular

Por lo tanto, esta iniciativa encaja en la "aposta da Xunta" por apoyar inversiones responsables y sostenibles, así como por proyectos que promuevan la economía circular.

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Además, la conselleira ensalzó el compromiso de todos aquellos promotores de proyectos que entienden que el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en Galicia debe hacerse respetando el medio ambiente y conservando los ecosistemas y la biodiversidad. En ese sentido, Ángeles Vázquez puso en valor que para poner en marcha este cámping en Lalín se unieron, por un lado, Huttopia, que es un referente en turismo sostenible y respeto por el medio ambiente, con la empresa gallega Ecolagunas, que es puntera en el diseño y construcción de sistemas de depuración por lagunaje.