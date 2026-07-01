SANIDADE
O Sergas analiza en Cee o futuro asistencial do Hospital Virxe da Xunqueira
O xerente, Luis León, visitou o novo hospital de día oncolóxico e a renovada área de Urxencias
O xerente do Servizo Galego de Saúde, Luis León Mateos, visitou este mércores o Hospital Público Virxe da Xunqueira de Cee para coñecer de primeira man a situación do centro e planificar as futuras necesidades asistenciais.
Durante a visita, na que estivo acompañado polo xerente da área sanitaria da Coruña e Cee, Luis Verde, pola directora de distrito, Carmen Otero, e pola subdirectora de Enfermería, María Lema, tivo a oportunidade de coñecer o funcionamento do novo hospital de día oncolóxico que recentemente se puxo en marcha no Hospital Virxe da Xunqueira.
Área de Urxencias renovada
Así mesmo, puido supervisar o funcionamento das Urxencias, que dispoñen dunhas instalacións completamente renovadas desde o ano 2024.
O xerente do Servizo Galego de Saúde continúa así na súa rolda de visitas aos hospitais comarcais, que xa o levou aos centros de Monforte de Lemos e do Salnés.
Potenciación dos hospitais comarcais
"A Xunta está a realizar un grande esforzo pola potenciación dos hospitais comarcais, consolidando as melloras continuas orientadas a incrementar a súa capacidade asistencial e optimizar a xestión global dos recursos públicos", subliñan dende o Sergas.
"As xuntanzas cos responsables da xestión sanitaria dos distritos serven para abordar as diversas realidades e horizontes dos centros, tanto no eido organizativo coma no estrutural e tecnolóxico", engaden.
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