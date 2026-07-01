Ordes destina casi medio millón para poner a punto viales en las parroquias de Leira y Mercurín

El Concello de Ordes abre la licitación para la mejora de las vías de acceso a los núcleos de Vilasenín, A Espiñeira y Bailía, situados en la parroquia de Leira. El importe de esta intervención asciende a 278.786,20 euros (230.401,82 euros sin IVA). Las obras están incluidas en el POS+ Adicional 4/2025 y cuentan con una aportación económica de 66.861,10 euros por parte de la administración local. Asimismo, se actuará en tres tramos viarios en A Perra, Mercurín, por un importe de 204.864 euros, también dentro del mismo POS y con aportación de fondos municipales.

Casi 12.000 metros cuadrados

En lo que respecta al primer proyecto, la actuación abarca una superficie total de 11.735 m², donde la principal intervención consistirá en la aplicación de mezcla bituminosa en caliente. En el núcleo de Vilasenín también se incluye la renovación de 870 m² mediante el empleo de grava y hormigón. Además, se procederá a la canalización de la red de abastecimiento con 280 metros de tubería de polietileno, así como a la instalación de válvulas de compuerta y arquetas para alojar las llaves de paso.

También se mejorará la recogida de aguas pluviales mediante la instalación de 300 metros de tubería corrugada de polipropileno, junto con la colocación de arquetas sumidero, pozos de registro, canal de fundición dúctil y embocaduras para caños.

Por último, se limpiarán las cunetas y los pasos salvacunetas para garantizar un correcto drenaje; se ejecutarán 235 metros de cunetas de seguridad; se renovará la señalización horizontal con el pintado de líneas de borde y símbolos; y se instalarán señales de stop. Las empresas interesadas dispondrán hasta el 27 de julio para presentar la documentación requerida a través del perfil del contratante del Concello de Ordes.

Distintos trechos

Por otra parte, también ha comenzado el proceso de licitación para la mejora de tres tramos de vía en la parroquia de San Clemente de Mercurín, con un presupuesto total de 204.864,35 euros (169.309,38 euros sin IVA). Este proyecto, igualmente incluido en el POS+ Adicional 4/2025, cuenta con una aportación de fondos propios del Concello de Ordes por importe de 49.132,47 euros.

En concreto, las actuaciones se llevarán a cabo en los accesos a Perra desde la AC-409, donde se intervendrá en cuatro tramos de 950 x 4,5 metros, 320 x 3,5 metros, 60 x 4,5 metros y 20 x 8 metros. También se actuará sobre 300 m² de abanicos mediante mezcla bituminosa en caliente, tras la reparación de baches y la aplicación del tratamiento asfáltico. En el camino Perra-Meitufe se mejorará en un tramo de 980 x 5 metros, así como en seis abanicos de 18 x 8 metros. Por último, en el camino Mañufe-A Cabana se contemplan dos tramos de 250 x 5 metros y 360 x 4 metros, además de una intersección de 15 x 8 metros y 100 m² de abanicos.