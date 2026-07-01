Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Medallas CastelaoVenezolanos en SantiagoIncendio Montero RíosApuñalado A CoruñaAño Santo 2027
instagram

AUDIOVISUAL

Récord nos Premios Fouciño: 66 curtas e 15 centros de ensino de Costa da Morte a concurso

A sexta edición celebrarase do 22 ao 24 de outubro en Baio e estará amenizada con concertos

Premiados na edición 2025 dos Premios Fouciño, de Baio.

Premiados na edición 2025 dos Premios Fouciño, de Baio. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Manuel Ramos Lavandeira

Zas

Os Premios Fouciño, de Baio (Zas), encaran a súa sexta edición consolidando a súa presenza entre o circuíto de festivais galegos. O certame acaba de pechar as inscricións do seu concurso de curtametraxes cun récord de inscricións: 66 pezas, o que supón o máximo rexistro na historia do festival.

Este ano, a categoría xeral é a responsable principal do crecemento, con 45 curtametraxes inscritas. A categoría escolar conta con 21 inscricións de 15 centros de ensino, cifra superior aos 13 do ano pasado.

Obradoiros de cinema

Como xa é habitual, entre as propostas participantes destaca a presenza de curtametraxes feitas en escolas e institutos da Costa da Morte, produto dos obradoiros de cinema que o equipo dos Premios Fouciño realizou ao longo deste ano para animar o alumnado a participar. 

O festival está organizado pola AC Premios Fouciño e conta co apoio do Concello de Zas e da Deputación da Coruña. A sexta edición terá lugar en Baio do 22 ao 24 de outubro de 2026.

Concertos de artistas emerxentes

A proxección das curtas finalistas será o sábado 24 de outubro e a entrega de premios contará cun cunha serie de concertos de artistas emerxentes, encabezados pola lucense Laura LaMontagne. O resto da programación será anunciada a comezos de setembro, xunto coas curtametraxes finalistas do concurso. 

Noticias relacionadas y más

As persoas interesadas poden ir consultando a información nas redes sociais do proxecto (@premiosfoucino) ou na web do certame https://premiosfoucino.concellodezas.org/.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Netflix busca figurantes en Galicia para el gran final de 'Clanes': estos son los requisitos para aparecer en pantalla junto a Tamar Novas y Clara Lago
  2. Diez orquestas en seis días: el pueblo gallego que se llena de música desde este viernes con Panorama, París de Noia y Los Satélites
  3. El peregrino desalojado de la Praza do Obradoiro repite su comportamiento por segunda noche consecutiva en Santiago y vuelve a acampar con su tienda en los bajos del Pazo de Raxoi
  4. Así son los 166 guardias civiles que harán prácticas en Galicia: 'Este es el sueño de nuestras vidas
  5. La nueva orden de la Xunta sobre el uso de maquinaria para evitar incendios abre un frente con el campo y la industria forestal: «La prevención es una responsabilidad compartida»
  6. Acampada en la Praza do Obradoiro con vistas a la Catedral de Santiago: la Policía Local desaloja a un peregrino de los bajos del Pazo de Raxoi
  7. José Carlos Carballo González, el biólogo de Negreira que enseña a Galicia cómo redescubrir su naturaleza
  8. Un vecino de Santiago identifica a los integrantes de la fotografía viral de Os Basquiños: estos son sus nombres

Récord nos Premios Fouciño: 66 curtas e 15 centros de ensino de Costa da Morte a concurso

Récord nos Premios Fouciño: 66 curtas e 15 centros de ensino de Costa da Morte a concurso

Los vecinos del Ensanche presentan recursos contra la modificación del PXOM de Peleteiro

Los vecinos del Ensanche presentan recursos contra la modificación del PXOM de Peleteiro

Cuarta víctima mortal por la Fiebre del Nilo: el virus se ceba con la Extremadura

Cuarta víctima mortal por la Fiebre del Nilo: el virus se ceba con la Extremadura

La economía gallega resiste la desaceleración europea y aspira a crecer más del 2% en 2026

La economía gallega resiste la desaceleración europea y aspira a crecer más del 2% en 2026

Barbanza dispón xa dunha ambulancia medicalizada, ao servizo dunha poboación de máis de 75.000 habitantes

Barbanza dispón xa dunha ambulancia medicalizada, ao servizo dunha poboación de máis de 75.000 habitantes
Tracking Pixel Contents