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Récord nos Premios Fouciño: 66 curtas e 15 centros de ensino de Costa da Morte a concurso
A sexta edición celebrarase do 22 ao 24 de outubro en Baio e estará amenizada con concertos
Os Premios Fouciño, de Baio (Zas), encaran a súa sexta edición consolidando a súa presenza entre o circuíto de festivais galegos. O certame acaba de pechar as inscricións do seu concurso de curtametraxes cun récord de inscricións: 66 pezas, o que supón o máximo rexistro na historia do festival.
Este ano, a categoría xeral é a responsable principal do crecemento, con 45 curtametraxes inscritas. A categoría escolar conta con 21 inscricións de 15 centros de ensino, cifra superior aos 13 do ano pasado.
Obradoiros de cinema
Como xa é habitual, entre as propostas participantes destaca a presenza de curtametraxes feitas en escolas e institutos da Costa da Morte, produto dos obradoiros de cinema que o equipo dos Premios Fouciño realizou ao longo deste ano para animar o alumnado a participar.
O festival está organizado pola AC Premios Fouciño e conta co apoio do Concello de Zas e da Deputación da Coruña. A sexta edición terá lugar en Baio do 22 ao 24 de outubro de 2026.
Concertos de artistas emerxentes
A proxección das curtas finalistas será o sábado 24 de outubro e a entrega de premios contará cun cunha serie de concertos de artistas emerxentes, encabezados pola lucense Laura LaMontagne. O resto da programación será anunciada a comezos de setembro, xunto coas curtametraxes finalistas do concurso.
As persoas interesadas poden ir consultando a información nas redes sociais do proxecto (@premiosfoucino) ou na web do certame https://premiosfoucino.concellodezas.org/.
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