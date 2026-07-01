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Rueda reivindica desde Muxía a autoxestión do litoral: "Vivimos na costa e podemos vivir dela, coidándoa e preservándoa"

A simplificación administrativa permitiu resolver nun ano máis de 1.800 autorizacións e concesións

O Camiño do Litoral xa ten aplicación oficial e elementos de sinalización

Rueda reivindica desde Muxía a autoxestión do litoral: "Vivimos na costa e podemos vivir dela, coidándoa e preservándoa"

Rueda reivindica desde Muxía a autoxestión do litoral: "Vivimos na costa e podemos vivir dela, coidándoa e preservándoa"

José Manuel Ramos Lavandeira

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José Manuel Ramos Lavandeira

Muxía

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou hoxe en Muxía que o primeiro ano de xestión autonómica plena do litoral permitiu demostrar que na costa galega é posible unha maior seguridade xurídica e un maior dinamismo económico ao tempo que se garante a máxima protección do territorio.

"Vivimos na costa e podemos vivir da costa, coidándoa e preservándoa para desfrutar nós, os que nos visitan agora e no futuro", resaltou tras lembrar que Galicia é "a comunidade con máis quilómetros de litoral".

O presidente e a conselleira co alcalde de Muxía, terceiro esquerda, concelleiros e edilas.

O presidente e a conselleira co alcalde de Muxía, terceiro esquerda, concelleiros e edilas. / X. G.

"Sintámonos orgullosos, sigamos dicindo que non queremos facer outra cousa que conservar o que temos, pero que nos permita seguir vivindo. Somos os primeiros que queremos estas marabillas sigan aí moito tempo e aínda máis bonitas, pero para iso hai que ser intelixente. Non fai falta ser dogmático. Os que din que non hai que tocar nada para que todo siga igual non teñen razón. Hai que facer cousas para que, se pode ser, estea aínda máis bonito".

O acto conmemorativo tivo lugar no Parador Costa da Morte, e Rueda estivo acompañado pola conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez; a delegada da Xunta, Belén do Campo; o alcalde de Muxía, Javier Sar, rexedores e concelleiros da Costa da Morte.

O titular do Goberno galego subliñou que esta xestión directa supuxo un pulo fundamental para a estabilidade da cadea mar-industria asegurando a viabilidade de instalacións estratéxicas como conserveiras, depuradoras e estaleiros, así como doutras empresas ligadas ao turismo e á hostalería. "Empresas que precisan medrar e modernizarse onde sempre estiveron e que son as primeiras interesadas en coidar este tesouro que é a nosa costa", indicou.

Simplificación administrativa e unificación de taxas

Rueda resaltou tamén a axilidade á hora de outorgar permisos e concesións. A asunción desta competencia permitiu a resolución de máis de 1.800 concesións e autorizacións grazas á simplificación administrativa de xeito dixital e á unificación de taxas. Ademais, a Administración autonómica fomentou a actividade turística autorizando por primeira vez este ano a apertura ininterrompida de máis de 900 servizos de tempada desde a Semana Santa ata o 31 de outubro. "Con axudas para que sexan máis bonitos e sexan un recurso que fale desa Galicia Calidade", indicou.

Aplicación e sinalización do Camiño do Litoral

Outra das iniciativas ideadas neste ano pola Xunta foi o Camiño do Litoral, do cal se presentou hoxe tamén a aplicación oficial e elementos de sinalización. Esta ruta, que se porá en servizo o vindeiro mes, abrangue 1.300 quilómetros divididos en 52 etapas, conectando 78 concellos desde Ribadeo ata A Guarda para poñer en valor o patrimonio, a paisaxe e a gastronomía da costa máis longa de España.

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Por último, o presidente da Xunta agradeceu o traballo realizado neste primeiro ano de plena autoxestión do litoral e animou a seguir colaborando para avanzar e mellorar na xestión da costa.

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