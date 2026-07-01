"Sen comercio local seriamos cidades dormitorio": Los pequeños negocios de Bertamiráns y Milladoiro reivindican su papel

¿Cómo serían Bertamiráns —casi 10.000 habitantes censados— o Milladoiro —más de 13.000— sin sus tiendas de barrio, sus cafeterías o sus pequeños negocios? Es la pregunta que deja en el aire la Xuntanza de Empresarios de Ames (XEA) con la campaña que desarrolló este martes, "Pechamos", una acción simbólica en la que más de 100 establecimientos y empresas de ambas localidades cubrieron temporalmente sus escaparates para simular que habían bajado la persiana.

Fue una acción conjunta sin precedentes en la que también colaboró la asociación COREMI y que estuvo abierta a todos los negocios, fuesen o no socios de ambas entidades.

En la iniciativa participaron más de 100 pequeños comercios y empresas de Bertamiráns y Milladoiro. / Cedida

Entre quienes participaron estuvo Olalla Alvite del Río, propietaria de Núa Moda, uno de los negocios con más trayectoria de Bertamiráns, donde acaba de cumplir 23 años al pie del cañón. Cuenta que para ella y para los más de 100 autónomos que secundaron la campaña el objetivo nunca fue enfrentar al pequeño comercio con las grandes superficies, sino recordar todo lo que los establecimientos locales suponen para un municipio. "Nós o que queremos trasladar é o que aportamos, non só a nivel de oferta, senón de atención, proximidade e incluso de facer vila", explica.

Olalla Alvite, ante Núa Moda, uno de los dos establecimientos de los que es propietaria en Bertamiráns (Ames). / S. L. C.

Alvite reconoce que la idea nació al recordar la imagen que dejaron las calles durante la pandemia: "Queriamos volver un pouco a ese recordo de cando estaba todo pechado e parecía desolado. Daquela todos tomamos conciencia do importante que era o pequeno comercio para darlles vida ás vilas, pero logo esquecémolo moi rápido".

Por eso, decenas de establecimientos de las dos urbes de Ames lucieron mensajes en sus escaparates como "Pechado por asesorarte", "Pechado por sinceridade", "Pechado por cercanía" o "Pechado por facer vila", con los que quisieron poner en valor aquello que diferencia al comercio de proximidad.

Como subraya Olalla Alvite, los pequeños negocios no solo generan actividad económica, sino que contribuyen a construir comunidad. "Sen comercio local seriamos cidades dormitorio. A xente quere facer vida aquí e ter servizos preto da casa. O tecido empresarial aporta moitísimo a esa calidade de vida", defiende.

La iniciativa pretende reivindicar el peso del comercio de proximidad en la vida social y económica del municipio amesano. / Cedida

Concentración y manifiesto en la Praza da Maía

El acto central de la jornada se celebró a las 20.30 horas en la Praza da Maía, con una concentración que reunió a comerciantes, representantes del tejido asociativo de Ames y vecinos y vecinas. Fue el momento elegido para dar lectura al manifiesto que explica las razones de la campaña y en el que se recordó que el comercio de proximidad es no solo un sector económico, sino también un elemento fundamental para mantener vivas las calles, fortalecer la economía local, crear empleo, ofrecer un trato personalizado y construir comunidad.

Desde el Concello de Ames también quisieron mostrar su respaldo a la iniciativa. La concejala de Promoción Económica, Ana Belén Paz, animó a la ciudadanía a apostar por los negocios del municipio. "Como di o noso lema: En Ames témolo todo, co cal é importante mercar no comercio local, porque isto implica máis emprego para a veciñanza, un trato máis directo e próximo coa clientela e un modelo de comercio máis forte", destacó.