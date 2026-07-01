Teo cede un centro de acopio para Venezuela y el Bar Fontana envía una furgoneta llena de víveres: "Gracias a toda Negreira"

La alcaldesa de Teo, Lucía Calvo de la Uz, acaba de reunirse con el presidente de la Asociación Sociocultural de Venezolanos en Santiago (Avesanti), Francisco Javier Salas Gutiérrez, para trasladarle todo su apoyo a la comunidad venezolana y conocer de primera mano la situación. Durante el encuentro, le comunicó que ya se ha habilitado un espacio en una nave municipal para recoger alimentos y medicamentos. En Negreira, otro de los destinos de la diáspora venezolana, el punto de recogida de material sanitario fue establecido en el Bar Fontana, en colaboración con el Ayuntamiento... y ya están llevando las cesiones a la capital española.

Instalaciones municipales

De este modo, la regidora municipal de Teo accedió a instalar un centro de acopio para los damnificados en la nave del Servicio Municipal de Emerxencias, situada en el número 58 de Lucí. La propia asociación se encargará de la logística y del traslado de los productos, ya que dispone de los puntos de distribución localizados.

Así, la ciudadanía podrá contribuir con la donación de alimentos no perecederos, como conservas, agua embotellada, cereales, legumbres o fórmulas de leche infantil; medicamentos y material de curas, como sueros fisiológicos, vendas y apósitos; productos de higiene personal y pañales, tanto para personas mayores como para bebés; así como herramientas manuales, como martillos, mazas, palas y picos; y equipos de protección individual, como guantes, protección ocular, cascos o mascarillas.

La nave del Servicio Municipal de Emerxencias permanecerá abierta de lunes a viernes, en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas, para que todas las personas interesadas en colaborar puedan depositar allí sus donaciones. El Ayuntamiento de Teo quiere agradecer de antemano la solidaridad de los vecinos del municipio, que en anteriores situaciones de emergencia ya demostraron su compromiso y generosidad. A partir de este 1 de julio, podrán entregarse los enseres.

En marcha desde primera hora

En Negreira, el período de recogida de material sanitario, tanto para personas como para mascotas, finalizó el pasado 30 de junio, y desde el Bar Fontana arrancaban en la madrugada de este miércoles para llevar lo recolectado a Madrid. Rodolfo, del citado establecimiento hostelero, junto con su mujer y vecinos, se volcaron con la campaña de medicamentos y material sanitario. "Gracias s toda Negreira", declaraba Rodolfo.