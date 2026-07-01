CAMPAÑA AECC
"A túa pel ten memoria": Carballo reforza a prevención fronte ao cancro de pel
A iniciativa inclúe unha charla divulgativa e o reparto de premios entre a clientela do mercado municipal
A xunta local da Asociación Española contra o Cancro presentou en Carballo a campaña de prevención do cancro de pel que se desenvolverá durante todo o mes de xullo baixo o lema A túa pel ten memoria, protéxea cada día. O obxectivo é concienciar á poboación sobre os riscos do sol e, ao mesmo tempo, dinamizar as compras no mercado municipal a través de incentivos directos.
Ao acto de presentación sumáronse o alcalde, Daniel Pérez, o concelleiro de Feiras e Mercados, Ramón Varela, e a concelleira de Sanidade, Maica Ures.
"O verán é unha época crítica para a nosa pel. Con esta campaña queremos que a veciñanza entenda que a prevención non é algo opcional; a pel ten memoria e os excesos de hoxe podemos pagalos mañá. Ter o altofalante do mercado municipal e o apoio do Concello axúdanos a levar esta mensaxe vital directamente ao día a día das familias carballesas", sinalou Carmen Eiroa Lorenzo, tesoureira da xunta local da Asociación contra o Cancro.
Charla informativa no mercado municipal
A campaña articúlase en dúas grandes fases. A primeira terá lugar este xoves, 2 de xullo, ás 19.00 horas, cunha charla informativa na sala Cervantes do mercado municipal impartida pola técnica de prevención Iria Villar. A segunda fase comezará o 15 de xullo co reparto de boletos tipo "rasca" por compras superiores a 15 euros no mercado, con premios directos como gorras, cometas, frisbis, balóns e bolsas.
"O mercado, ademais do corazón do comercio local, é un espazo de confianza e de vida. Por iso decidimos vincular as compras de produto fresco, que é sinónimo de calidade e saúde, cunha campaña que premia a clientela con artigos pensados para un verán seguro e saudable", indicou Ramón Varela.
A concelleira de Sanidade puxo o foco na prevención primaria, "que é a ferramenta máis eficaz na loita contra o cancro. Non se trata de non gozar do sol, senón de facelo con cabeza: respectando as horas críticas, usando fotoprotección e vixiando as manchas. Abordar a saúde dende a proximidade e en espazos públicos coma o mercado permítenos facer unha pedagoxía moito máis humana e efectiva”.
Colaboración social e desenvolvemento local
"Para o Concello de Carballo é un orgullo camiñar da man dunha entidade tan necesaria como a Asociación contra o Cancro", manifestou o alcalde. "Protexer a saúde pública é un deber de todos, e facelo apoiando de xeito directo aos nosos produtores e praceiros demostra que a colaboración social e o desenvolvemento local poden e deben ir xuntos. Convidamos a todo o mundo a participar na charla do día 2 e a mercar no noso mercado", rematou Daniel Pérez.
Hoxe comezou o reparto de material informativo, que inclúe folletos, fichas infantís e carteis para asegurar que a mensaxe de prevención chegue a todos os fogares.
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