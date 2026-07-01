COSTA DA MORTE
A Xunta avanza na licitación do proxecto da segunda fase da AG-55 e o BNG urxe acelerar os trámites
Os nacionalistas piden habilitar unha partida nos orzamentos de 2027 para licitar e iniciar os traballos
O deputado do BNG, Óscar Insua, urxiu á Xunta iniciar aos trámites do proxecto da segunda fase de prolongación da AG-55, entre a AC-432, en Calo (Vimianzo), e o cruce de Berdoias.
Así mesmo, solicitou que o Goberno galego contemple nos vindeiros orzamentos de 2027 unha partida económica para licitar e iniciar os traballos deste segundo tramo de forma simultánea aos da primeira fase, que comezarán este verán e que unirá Santa Eirena coa AC-432.
A directora da Axencia Galega de Infraestruturas (AXI), María Deza, sinalou ao respecto que a Xunta xa está a traballar na licitación do proxecto construtivo da segunda fase de ampliación da autovía.
Ínsua: "A comarca no pode esperar ao 2029"
O parlamentario nacionalista lamentou, non obstante, que a prolongación da AG-55 "sexa en forma de corredor, cun carril en cada sentido, en vez de autovía, que é o que reivindicamos", e salientou que "esta comarca non pode esperar ao 2029 para comezar coa segunda fase, porque hai que evitar que o cruce de Vimianzo para Camariñas se converta nun embude e provoque un auténtico caos no tráfico".
Evitar incrementos de custos
Así mesmo, incidiu en que "hai que evitar que os custos se disparen, como sucedeu co primeiro tramo entre Santa Eirena e Calo, onde houbo un incremento de 8 millóns de euros respecto ao inicialmente orzamentado".
"Merecemos respecto e un trato igualitario, porque pagamos os mesmos impostos que o resto de comarcas do país", sinalou o deputado do BNG, que manifestou que "a Costa da Morte é a única comarca de toda a costa atlántica que está desconectada do eixo atlántico".
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