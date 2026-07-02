Caldas de Reis abre al público el recinto As Pozas da Tafona, de acceso gratuito

El Concello de Caldas de Reis acaba de abrir al público el complejo Entreaugas, conocido como As Pozas da Tafona.

Es, según el teniente de alcalde, Manuel Fariña Souto, "un nuevo espacio para disfrutar, parar, respirar y reconectar con la esencia de nuestra villa; en el corazón de Caldas, donde se encuentran los ríos Umia y Bermaña, nace un lugar único que queremos que sea de todos y para todos".

El complejo, de acceso libre y gratuito, estará abierto de lunes a domingo, de 15.00 a 21.00 horas.

La instalación dispone de cinco pozas de diversos tamaños con agua procedente de la fuente de A Burga, a una temperatura de unos veinticinco grados.

"Este complejo de ocio, salud y relax será un gran revulsivo para nuestra villa. Abrimos este espacio para que todos los vecinos y vecinas lo hagan suyo", dijo el edil.

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En un video que publicó en sus redes sociales, Manuel Fariña invita a disfrutar "de algo que lleváis esperando tantos años".