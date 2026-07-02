Caldas de Reis abre al público el recinto As Pozas da Tafona, de acceso gratuito
Cuenta con cinco pozas de diversos tamaños con agua procedente de la fuente de A Burga, a una temperatura de unos veinticinco grados
El Concello de Caldas de Reis acaba de abrir al público el complejo Entreaugas, conocido como As Pozas da Tafona.
Es, según el teniente de alcalde, Manuel Fariña Souto, "un nuevo espacio para disfrutar, parar, respirar y reconectar con la esencia de nuestra villa; en el corazón de Caldas, donde se encuentran los ríos Umia y Bermaña, nace un lugar único que queremos que sea de todos y para todos".
El complejo, de acceso libre y gratuito, estará abierto de lunes a domingo, de 15.00 a 21.00 horas.
La instalación dispone de cinco pozas de diversos tamaños con agua procedente de la fuente de A Burga, a una temperatura de unos veinticinco grados.
"Este complejo de ocio, salud y relax será un gran revulsivo para nuestra villa. Abrimos este espacio para que todos los vecinos y vecinas lo hagan suyo", dijo el edil.
En un video que publicó en sus redes sociales, Manuel Fariña invita a disfrutar "de algo que lleváis esperando tantos años".
- Diez orquestas en seis días: el pueblo gallego que se llena de música desde este viernes con Panorama, París de Noia y Los Satélites
- Cinco jóvenes gallegos conquistan la lista Forbes '30 under 30' de España por su talento y visión emprendedora
- Sen comercio local seriamos cidades dormitorio': Los pequeños negocios de Bertamiráns y Milladoiro reivindican su papel
- Nueve años y medio de cárcel para Xabier Ron, candidato a la alcaldía de Santiago, por violar a una menor alumna suya
- El peregrino desalojado de la Praza do Obradoiro repite su comportamiento por segunda noche consecutiva en Santiago y vuelve a acampar con su tienda en los bajos del Pazo de Raxoi
- De un negocio familiar en Ordes a un grupo que factura 143 millones: Internaco cumple 50 años
- La carrera por un piso de estudiantes en Santiago empieza a las 2.30 de la madrugada: 'Preferimos fastidiarnos una noche antes que vivir cuatro años en un mal piso
- Léo Westermann encabeza la operación salida del Monbus Obradoiro tras el ascenso a la Liga Endesa