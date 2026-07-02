Carballo convoca un concurso de ideas para diseñar el complejo dedicado a la música y a las artes escénicas

El Concello de Carballo acaba de convocar un concurso público de proyectos para la construcción del nuevo edificio de equipamiento cultural, que estará centrado fundamentalmente en la música y en las artes escénicas.

Siguiendo el mismo modelo que se utilizó para el diseño del edificio de entidades sociales, el Concello promueve ahora un proceso participativo abierto a todo el movimiento asociativo. Y lo hace, de nuevo, con la colaboración del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG).

Este ambicioso proyecto se enmarca dentro del Plan de Actuación Integrado Carballo a man, seleccionado como beneficiario de la senda financiera Feder. La actuación contará con una inversión de 8,2 millones de euros.

La nueva infraestructura se concibe como un complejo de alta calidad arquitectónica, eficiente y perfectamente integrado en la trama urbana en crecimiento de Carballo, sirviendo de nexo estructurante entre las nuevas áreas residenciales y el núcleo consolidado.

El diseño expone una estrategia global distribuida en tres grandes módulos independientes e interconectados, lo que permitirá una total flexibilidad en su ejecución y puesta en servicio por fases.

En el módulo uno se ubicará el auditorio, con un gran espacio escénico principal dotado de las máximas garantías técnicas y acústicas.

El módulo dos corresponderá al espacio polivalente, un área flexible orientada a la diversificación de usos culturales.

En el módulo tres se ubicará el conservatorio de música, un equipamiento educativo y formativo estable de referencia supracomarcal.

El proyecto contempla la urbanización y acondicionamiento del entorno del edificio.

El Concello optó por el procedimiento del concurso de proyectos anónimo con la asistencia técnica del COAG. Un procedimiento que se estructurará en dos fases consecutivas. En la primera, los profesionales presentarán sus propuestas conceptuales. El jurado seleccionará cinco propuestas finalistas, que pasarán a la siguiente etapa.

En la segunda fase (anteproyectos), los cinco seleccionados desarrollarán en detalle su diseño, optando de forma escalonada a una cuantía total de 25.000 euros en premios (5.000 euros más IVA por cada finalista).

La propuesta que resulte ganadora del primer premio recibirá dicha cuantía como entrega a cuenta y será adjudicataria del contrato de servicios para la redacción del proyecto básico y de ejecución y dirección de obra.

El Concello quiere dar continuidad así al "espíritu participativo que caracteriza las intervenciones urbanas".

El pliego administrativo recoge explícitamente que el equipo de arquitectura ganador del concurso tendrá la obligación de participar en una jornada técnica de cogobernanza junto a representantes del tejido cultural y asociativo de Carballo.

El objetivo prioritario de esta jornada será incorporar aportaciones directas de los colectivos usuarios del futuro edificio para perfeccionar y ajustar su funcionalidad y el programa de usos antes del inicio formal de la redacción del proyecto técnico.

Las bases del concurso, cuyo valor estimado asciende la 404.864,16 euros, están publicadas y disponibles de manera íntegra en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Carballo.

El plazo establecido para la presentación de propuestas de la primera fase es de 30 días hábiles a contar desde este jueves 2 de julio.