Un detenido al desarticular el 'súper de la droga' de la comarca de Sar con casi 1.300 dosis de coca y cannabis

La Guardia Civil detuvo a una persona en la localidad de Dodro como presunta autora de un delito de tráfico de drogas, logrando desactivar un activo punto de venta y distribución de sustancias estupefacientes que abastecía a consumidores de la comarca del Sar-Padrón.

Operación Basai

La investigación, denominada Operación Basai, fue iniciada por componentes del puesto de la Benemérita de Boiro tras recibir informaciones sobre la posible actividad ilícita que se estaba llevando a cabo desde una vivienda ubicada en las proximidades del Concello de Dodro.

Durante la investigación, la Guardia Civil mantuvo un estrecho contacto con los residentes de la zona, quienes habían manifestado su preocupación e inquietud ante el constante tránsito y la afluencia de personas que acudían al inmueble presuntamente para adquirir las sustancias de forma habitual, alterando la seguridad y la convivencia vecinal.

Indicios y pruebas

Y como resultado de las gestiones realizadas durante los últimos meses, los agentes obtuvieron los indicios y pruebas necesarios para detener al presunto responsable. En el marco de la operación, la Guardia Civil logró intervenir un total de 45 dosis de cocaína, 816 dosis de resina de hachís y 417 dosis de cogollos de marihuana, sustancias que ya se encontraban preparadas en diferentes formatos para su suministro inmediato, afectando especialmente a los sectores más jóvenes de la comarca de Sar-Padrón.

Salud pública

Tras la finalización de las correspondientes diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición judicial. Desde la Guardia Civil se agradece la colaboración ciudadana prestada en este servicio, cuya implicación resulta clave para detectar y erradicar este tipo de puntos de venta de droga en el ámbito local, minimizando así los riesgos asociados a la salud pública y reforzando la seguridad ciudadana en nuestros municipios.