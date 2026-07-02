Muere una mujer de avanzada edad atropellada en A Estrada por un camión

Una mujer de avanzada edad perdió la vida tras ser atropellada por un camión en la Avenida Benito Vigo, que coincide con la una enorme recta de la N-640 en A Estrada, esta mañana. Al parecer, la víctima quedó atrapada debajo del vehículo cerca del cruce con Pérez Viondi, según la imagen. Se trata de M.J.C.G., de 84 años de edad y vecina de la localidad.

Medios en el lugar

Hasta el lugar se desplazaron los servicios de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Bombeiros do Deza, Emerxencias da Estrada y Policía Local, pero sin que se pudiera hacer nada por su vida.

Hay que recordar que A Estrada lleva décadas reivindicando una variante que permita mejorar la movilidad en el municipio y resolver los problemas de tráfico “de paso” por el casco urbano con una menor afección territorial, algo que sin embargo sufren a diario en la capital estradense. Así, el alcalde Gonzalo Louzao, lamentaba que «somos, con Ponteareas, los dos únicos cascos urbanos de cierta envergadura que seguimos siendo atravesados por una nacional, de norte a sur», señalaba.

Necesaria reforma

Además, esa nacional, la N-640, clama por una mejora en sus condiciones de seguridad tras los accidentes y atropellos que registra por su ubicación, al discurrir incluso por delante del consistorio.