A Estrada recibe a 150 xornalistas de nove países e adapta a rapa de Sabucedo á vaga de calor
Este xoves chegará a Gran Gala na Honra dos Aloitadores a partir das 20.00 horas
A organización atrasa o comezo da celebración o sábado e adianta a do domingo e luns
A Rapa das Bestas de Sabucedo (A Estrada), festa declarada de Interese Turístico Internacional en 2007 e Ben de Interese Cultural (BIC) Inmaterial en 2025, reunirá esta vindeira fin de semana nesta pequena parroquia a preto de 150 profesionais da comunicación procedentes de nove países para cubrir informativamente esta tradición centenaria. Ademais, e diante da previsión dunha nova vaga de calor extrema, a organización atrasará o comezo da rapa do sábado das 19.00 ás 20.00 horas e adiantará a do domingo e luns das 12.00 ás 11.00 horas
Dous continentes
Sen saír do mesmo evento e ademais dos xornalistas e fotógrafos procedentes de múltiples puntos da xeografía española, nesta edición tamén confirmaron a súa presenza en Sabucedo profesionais da comunicación chegados doutros oito países: Estados Unidos, Arxentina, Uruguay, Alemaña, Reino Unido, Romanía, Francia e Portugal.
Á marxe da celebración da Gran Gala na Honra dos Aloitadores programada para hoxe xoves ás 20.00 horas, a tradición da Rapa das Bestas arrincará na madrugada do venres coa celebración ás 06.30 horas dunha misa na honra a San Lourenzo, patrón de Sabucedo, antes de saír cara ao monte na busca das bestas.
Entradas esgotadas
Cómpre lembrar que as entradas para acceder ao curro nas rapas do sábado pola tarde e do domingo poña mañá, xa están esgotadas desde hai días, pero aínda quedan algunhas entradas dispoñibles na páxina web rapadasbestas.gal para a rapa do luns a mediodía (12.00 horas).
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