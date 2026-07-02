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A Estrada recibe a 150 xornalistas de nove países e adapta a rapa de Sabucedo á vaga de calor

Este xoves chegará a Gran Gala na Honra dos Aloitadores a partir das 20.00 horas

A organización atrasa o comezo da celebración o sábado e adianta a do domingo e luns

Aloitadores nunha anterior edición da rapa das bestas de Sabucedo

Aloitadores nunha anterior edición da rapa das bestas de Sabucedo / Faro de Vigo

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Marcos Manteiga Outeiro

A Estrada

A Rapa das Bestas de Sabucedo (A Estrada), festa declarada de Interese Turístico Internacional en 2007 e Ben de Interese Cultural (BIC) Inmaterial en 2025, reunirá esta vindeira fin de semana nesta pequena parroquia a preto de 150 profesionais da comunicación procedentes de nove países para cubrir informativamente esta tradición centenaria. Ademais, e diante da previsión dunha nova vaga de calor extrema, a organización atrasará o comezo da rapa do sábado das 19.00 ás 20.00 horas e adiantará a do domingo e luns das 12.00 ás 11.00 horas

Dous continentes

Sen saír do mesmo evento e ademais dos xornalistas e fotógrafos procedentes de múltiples puntos da xeografía española, nesta edición tamén confirmaron a súa presenza en Sabucedo profesionais da comunicación chegados doutros oito países: Estados Unidos, Arxentina, Uruguay, Alemaña, Reino Unido, Romanía, Francia e Portugal.

Á marxe da celebración da Gran Gala na Honra dos Aloitadores programada para hoxe xoves ás 20.00 horas, a tradición da Rapa das Bestas arrincará na madrugada do venres coa celebración ás 06.30 horas dunha misa na honra a San Lourenzo, patrón de Sabucedo, antes de saír cara ao monte na busca das bestas.

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Entradas esgotadas

Cómpre lembrar que as entradas para acceder ao curro nas rapas do sábado pola tarde e do domingo poña mañá, xa están esgotadas desde hai días, pero aínda quedan algunhas entradas dispoñibles na páxina web rapadasbestas.gal para a rapa do luns a mediodía (12.00 horas).

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