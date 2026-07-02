CITA GASTRONÓMICA
A Feira das Cereixas encherá Paiosaco de sabor, música e tradición
A celebración, declarada Festa de Interese Turístico de Galicia, inclúe un obradoiro infantil de cociña e o concerto de Radio Cos
O alcalde da Laracha, José Manuel López Varela, a concelleira de Festas, Patricia Bello, e os membros da Comisión de Festas de Paiosaco presentaron de xeito oficial o cartel coa programación da Feira das Cereixas, a cita gastronómica con maior arraigo histórico do termo municipal e recoñecida co distintivo de Festa de Interese Turístico de Galicia.
A programación arrincará o sábado coa sesión vermú ás 14,00 horas a cargo do Dúo Charada. A verbena da noite estará amenizada por formacións como o Grupo Bomba, Impacto e as sesións de DJ Drew Korme e DJ Javi.
Ademais, celebrarase o XI Aberto das Cereixas de Billarda a partir das 17.00 h no aparcamento público situado fronte á gasolineira. A competición será organizada polo club Campo da Feira coa colaboración do Concello e a Liga Galega de Billarda.
O domingo será o día grande da celebración. Durante toda a mañá, a feira tradicional estará dinamizada pola Charanga Malandros Escola de Samba e haberá múltiples sorpresas que encherán de música e cor o recinto ata a sesión vermú que comezará ás 14.30 horas.
Tamén quedan prazas dispoñibles no obradoiro infantil de cociña dirixido a nenos de 5 a 12 anos de idade, que realizarán unha experiencia culinaria mediante a elaboración dunha receita a base de cereixas. A inscrición, requirida ao ser as prazas limitadas, é gratuíta e hai dúas quendas, de 10.30 a 11.45 horas e de 12.15 a 13.30 horas
Concertos musicais e bailes tradicionais
Pola tarde chegará a actuación de música e baile tradicionais da Asociación Cultural Queiroga ás 20.00 h, que dará paso ao concerto de Radio Cos ás 22.00 h, un dos grupos musicais galegos de maior proxección e calidade do panorama folclórico actual, achegará o son puro das pandeiretas e os cantares tradicionais cunha enerxía renovada e contemporánea
A Feira das Cereixas de Paiosaco é organizada polo Concello da Laracha e a Comisión de Festas de Paiosaco coa colaboración da Xunta de Galicia, a Deputación da Coruña e Abanca.
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