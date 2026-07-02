Intervienen once kilos de truchas en un restaurante de Silleda pese a que no se pueden comercializar
Medio Ambiente detectó la venta de los ejemplares provenientes de la pesca recreativa, infracción muy grave
La normativa en vigor establece sanciones que oscilan entre los 25.001 y los 150.000 euros
Los agentes medioambientales de la Unidade de Investigación de Conservación da Natureza (UICON), dependiente de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, localizaron la semana pasada un lote de 11 kilogramos de truchas en el marco del programa de detección del comercio ilegal de ejemplares procedentes de la pesca recreativa.
Durante una inspección
La intervención se llevó a cabo durante una inspección en un restaurante de Silleda, que ofrecía las truchas para el consumo de sus clientes, a pesar de que la comercialización de este pescado está terminantemente prohibida. Los agentes decomisaron todos los ejemplares, que posteriormente fueron entregados a un centro benéfico.
La actuación se enmarca en el plan operativo anual de la UICON, una nueva brigada móvil integrada por ocho agentes con una alta capacitación técnica que la Xunta puso en marcha este año para abordar materias que, por su complejidad y carga de trabajo, requieren una especial dedicación, conocimientos específicos y habilidades y competencias particulares, así como una coordinación y una estrategia únicas en todo el territorio gallego.
Ley gallega
La Lei 2/2021 de pesca continental de Galicia prohíbe el comercio de cualquier pez procedente de la pesca recreativa o deportiva y califica esta infracción como muy grave, estableciendo sanciones que oscilan entre los 25.001 y los 150.000 euros. Hay que destacar, asimismo, que este tipo de actividades ilícitas tiene un importante impacto sobre las poblaciones de trucha común presentes en los ríos gallegos, ya que se trata de una especie que forma parte del patrimonio natural de la comunidad autónoma.
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