Fin de semana de jazz en Ames

Ames suena a jazz, por lo menos, este fin de semana. Y es que el viernes 3 y sábado 4 tendrá lugar la novena edición del festival Ames Jazz en diferentes emplazamientos de la localidad de Bertamiráns. El grupo Manuel Cebrián Trío, liderado por el guitarrista y compositor que da nombre a la agrupación, dará el pistoletazo de salida al evento desde el Pazo da Peregrina a las 22:00 horas del viernes.

Densidad musical en Bertamiráns

La jornada de sábado la inaugurarán Suelen Estar Quartet en el Bar Transistor a las 13:30, un cuarteto de cuerda creado en Vigo en 2011 que cuenta con bastante rodaje en diferentes festivales. La segunda actuación de la tarde correrá a cargo del ensayo abierto de la Orquestra Galega de Liberación, que se presentan como la nave nodriza de una comunidad de artistas residentes en Galicia reunidos en torno a las artes de vanguardia, a partir de las 19:00 horas en el Paseo do Rego do Ameneiral. Por último, MBM Trío, un grupo nacido en el año 2009 que ha girado por países como Brasil o México, cerrará el fin de semana de jazz en el Pazo da Peregrina desde las 22:00 horas.

Desde el Concello recuerdan que, en caso de lluvia, los conciertos se celebrarán en el Auditorio del Centro Sociocultural de Bertamiráns, aunque en las previsiones no hay ni rastro de posibles precipitaciones.