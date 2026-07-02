Homenaje a los alumnos del IES de Ordes lumbreras y con matrícula de honor en Secundaria

El salón de plenos del consistorio de Ordes acogió una recepción oficial en homenaje al alumnado de la comarca que finalizó su formación en el IES Ordes obteniendo los reconocimientos MEGAU y/o Matrícula de Honor al término de la Educación Secundaria Obligatoria. Y, en concreto, los alumnos reconocidos fueron los ordenses Uxía Bodelo Fernández, Antía Calviño Salgado, Sandra Castro Mosquera, Lucía Deus Recouso, María Feijóo Gigirey, Aldara Garabato López, Mario Martínez Liñares, Alba Patiño Berdomás y Lucas Sánchez Ruibal; de Cerceda, Carla Dubra Rama y Lucía Rey Riveiro; y de Frades, Laura Gómez Taboada y Brais Salgueiros Vázquez.

Instituto ordense

Durante su intervención, el alcalde de Ordes José Luis Martínez, quiso hacer una mención especial a todo el alumnado que este curso finalizó 2º de Bachillerato en el IES Ordes, destacando que cada estudiante, con independencia de las calificaciones o los reconocimientos obtenidos, representa un motivo de orgullo para la comunidad educativa y para Ordes. Destacó el esfuerzo, la superación personal y el trabajo realizado a lo largo de estos años, deseándoles a todos ellos el mayor de los éxitos en la nueva etapa que ahora comienzan.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada se produjo cuando cada uno de los trece chavales homenajeados tomó la palabra desde el atril del salón de plenos, compartiendo con el público su experiencia durante los años de estudio, los retos superados y sus ilusiones y aspiraciones de futuro. En sus intervenciones explicaron los estudios universitarios o itinerarios formativos que desean iniciar en los próximos meses, dejando un mensaje de esfuerzo, constancia y confianza para las nuevas generaciones.

Desde la Xunta

Por su parte, el director territorial de Educación puso en valor la excelencia académica del alumnado, así como el papel esencial del profesorado y de las familias en el acompañamiento de su proceso educativo. El Concello de Ordes, junto con los de Cerceda y Frades, reafirman de este modo su compromiso con la educación, el mérito y el talento de la juventud, agradeciendo también el trabajo desarrollado por los centros educativos de la comarca para formar personas preparadas y comprometidas con su futuro.

Autoridades participantes

El acto estuvo presidido por el citado regidor ordense, y contó con la presencia del director territorial en A Coruña de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Santi Freire; de la presidenta de la Mancomunidade de Ordes, Susana García Gómez; del director del IES Ordes, Manuel del Río Gómez; de los alcaldes de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez García, y de Frades, Roberto Rey Martínez; de las direcciones del CPI Ponte Carreira y del CPI O Cruce de Cerceda, así como de las familias de los alumnos homenajeados.