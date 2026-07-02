Los populares de Padrón retan a que el alcalde apruebe el Plan Xeral durante este mandato
Recuerdan que el PSOE votó en contra de su moción para reactivar y culminar la redacción del PXOM
Advierten que se anunció una reunión con la oposición hace casi un año para informar de avances
Ángel Rodríguez Conde, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular de Padrón, acaba de retar públicamente al alcalde, Anxo Rei, a «cumprir coa súa palabra» y someter el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) a aprobación inicial antes de que finalice el presente mandato.
Desde el pleno
Rodríguez Conde destaca que en el último pleno, en el que el regidor y los concejales socialistas votaron en contra de una moción del PP para reactivar y culminar la redacción del Plan Xeral, «quedou totalmente claro que o alcalde mentiulle á veciñanza cando prometeu aprobar o PXOM neste mandato e cando anunciou que o documento estaba moi avanzado e que convocaría á oposición a unha reunión co equipo redactor á volta do pasado verán para dar a coñecer ditos avances»; un encuentro que nunca llegó a celebrarse.
Para el portavoz popular, las «reiteradas escusas e evasivas» del alcalde durante el pleno demuestran que «enganou deliberadamente» a los vecinos y que «non ten nin a máis mínima intención de sacar adiante o PXOM porque pensa que lle vai prexudicar».
Estrategia electoral
«Anxo Rei decidiu agochar o PXOM nun caixón por estratexia electoral ata despois das eleccións municipais de maio de 2027», augura Rodríguez Conde, quien reprocha al regidor «a súa falta de transparencia na tramitación do planeamento urbanístico e que xogue coas ilusións e as necesidades de moitos veciños», que siguen esperando conocer el planeamiento para saber si podrán construir una vivienda o ampliar su negocio.
«Ademais dun problema de xestión, o alcalde ten un problema de falta de credibilidade, porque, despois de tantas promesas incumpridas, o PXOM segue no mesmo punto de hai dous anos e non se albisca que o trámite da aprobación inicial estea próximo», apuntó Rodríguez Conde. «Anxo Rei non está á altura como alcalde, porque en lugar de traballar por un futuro máis ilusionante para Padrón, só sabe facer política falando do pasado do Partido Popular», reprochó el portavoz popular.
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