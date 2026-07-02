La delegada de la Xunta, Belén do Campo, hace hincapié en el aumento de la inversión en la prevención de incendios

La prevención de los incendios es una de las claves para evitar una de las mayores desgracias que sufre nuestro hermoso paisaje en verano, especialmente durante el periodo de alto riesgo de incendios que comprende los meses de julio, agosto y septiembre. A lo largo de todo el año los profesionales de los distritos forestales trabajan para que el impacto de los incendios sea el menor posible: creación y acondicionamiento de cortafuegos, conservación de pistas forestales, acondicionamiento de puntos de agua para la extinción... todo esto ayuda a disminuir el riesgo de incendios descontrolados en nuestros montes.

Durante su reciente visita a los trabajos de prevención en el Concello de Melide, la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, ha hecho hincapié en el aumento del 50% de los recursos destinados a la prevención de incendios forestales para alcanzar una inversión de más de 75 millones de euros que permitirán actuar sobre 34.000 hectáreas a lo largo de 2026. Además, señala que “a prevención require unha planificación permanente e un traballo continuado durante todo o ano”. Además, aprovechó para poner en valor las actuaciones preventivas de los forestales que califica de “esenciais para facer un monte máis seguro”, agradeciendo personalmente el compromiso del personal del Distrito Forestal III Santiago-Meseta Interior.

El uso de maquinaria forestal

Belén do Campo aprovechó para recordar la reciente orden que regula el uso de maquinaria forestal durante el periodo de alto riesgo de incendios (julio, agosto y septiembre), que limita los trabajos que empleen este tipo de maquinaria entre las 12:00 y las 18:00 horas. Durante este espacio de tiempo se deberá contar con una persona que pueda ejercer de observador y, en caso de detectar algún fuego, de aviso inmediato a los servicios de emergencia a través de las líneas telefónicas del 085, 112 o desde la aplicación móvil ALume.

Además, se tendrá que disponer de un depósito de agua con una capacidad mínima de 400 litros, un extintor, dos matafuegos y una mochila extintora.