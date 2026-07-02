El pulpo regresa a las lonjas gallegas: menos capturas y una cotización que alcanza los 15 euros el kilo

El pulpo regresó este miércoles a las lonjas gallegas tras dos meses de veda y, aunque las capturas fueron más bajas que en el arranque de la campaña del pasado año, la cotización del preciado cefalópodo en las primeras subastas sigue siendo alta: entre 10 y 15 euros el kilo, en función del tamaño.

Primera subasta de pulpo de la nueva campaña en la lonja de Ribeira. / Suso Souto

En Ribeira se subastaron 5.600 kilos, una cifra sensiblemente menor a los 7.000 registrados el pasado año en la primera jornada, si bien los profesionales señalaron que las adversas condiciones climatológicas, con fuerte viento de nordeste, dificultaron las labores de pesca, y confían en que en las proximas jornadas la situación mejore y las capturas aumenten.

En Corcubión, el principal puerto comercializador de pulpo en Costa da Morte, tan solo se descargaron y comercializaron unos 350 kilos, cifra que contrasta también con los 750 subastados en la primera jornada del pasado año. Diego Lojo, responsable de la lonja, señaló, no obstante, que no es un dato significativo. "Mañana sabremos mejor cuál es la situación del recurso", afirmó, dado que ya faenará toda la flota a pleno rendimiento.

Diego Lojo, responsable de la lonja, con dos de los mejores pulpos subastados en Corcubión. / Cedida

La cotización, que se mantendrá durante toda la semana, como es habitual en la lonja corcubionesa, osciló entre 10 €/kg en el caso de los pulpos de un kilo los y 15 €/kg para las piezas de más de dos quilos.

Por contra, en los puertos de Laxe y Malpica no hubo descargas de pulpo. El patrón mayor malpicano, Pedro Pérez, señaló que "o temporal do nordés" impidió que la flota pudiese faena.

Cajas de pulpo en la primera jornada en la lonja de Corcubión. / Cedida

En Fisterra, las capturas en la primera jornada fueron testimoniales, según confirmó el patrón mayor Joaquín Fábregas. "A partir de mañá saberase mellor cal é a situación real do recurso", aunque inicialmente, "as expectativas no son tan boas como o ano pasado, pero hai que esperar".

En Muros, a falta de conocer los datos, la sensación del sector tras la jornada inaugural tampoco fue la mejor. "Semella que non hai moito polbo, e o que hai é pequeno", señaló uno de los marineros, aunque el sector coincide en que habrá que esperar la evolución en las próximas semanas.

Más de 1.280 toneladas en la última campaña en Galicia

En la última campaña, las lonjas gallegas comercializaron más de 1.280 toneladas de pulpo, que generó unos ingresos de cerca de 15 millones de euros, situándose el precio medio en torno a los 12 euros el kilo. Cabe señalar que el pasado año, la flota permaneció amarrada a puerto 3 meses.