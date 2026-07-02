PESCA
El pulpo regresa a las lonjas gallegas: menos capturas y una cotización que alcanza los 15 euros el kilo
El viento de nordeste mermó la actividad en el primer día de campaña
El pulpo regresó este miércoles a las lonjas gallegas tras dos meses de veda y, aunque las capturas fueron más bajas que en el arranque de la campaña del pasado año, la cotización del preciado cefalópodo en las primeras subastas sigue siendo alta: entre 10 y 15 euros el kilo, en función del tamaño.
En Ribeira se subastaron 5.600 kilos, una cifra sensiblemente menor a los 7.000 registrados el pasado año en la primera jornada, si bien los profesionales señalaron que las adversas condiciones climatológicas, con fuerte viento de nordeste, dificultaron las labores de pesca, y confían en que en las proximas jornadas la situación mejore y las capturas aumenten.
En Corcubión, el principal puerto comercializador de pulpo en Costa da Morte, tan solo se descargaron y comercializaron unos 350 kilos, cifra que contrasta también con los 750 subastados en la primera jornada del pasado año. Diego Lojo, responsable de la lonja, señaló, no obstante, que no es un dato significativo. "Mañana sabremos mejor cuál es la situación del recurso", afirmó, dado que ya faenará toda la flota a pleno rendimiento.
La cotización, que se mantendrá durante toda la semana, como es habitual en la lonja corcubionesa, osciló entre 10 €/kg en el caso de los pulpos de un kilo los y 15 €/kg para las piezas de más de dos quilos.
Por contra, en los puertos de Laxe y Malpica no hubo descargas de pulpo. El patrón mayor malpicano, Pedro Pérez, señaló que "o temporal do nordés" impidió que la flota pudiese faena.
En Fisterra, las capturas en la primera jornada fueron testimoniales, según confirmó el patrón mayor Joaquín Fábregas. "A partir de mañá saberase mellor cal é a situación real do recurso", aunque inicialmente, "as expectativas no son tan boas como o ano pasado, pero hai que esperar".
En Muros, a falta de conocer los datos, la sensación del sector tras la jornada inaugural tampoco fue la mejor. "Semella que non hai moito polbo, e o que hai é pequeno", señaló uno de los marineros, aunque el sector coincide en que habrá que esperar la evolución en las próximas semanas.
Más de 1.280 toneladas en la última campaña en Galicia
En la última campaña, las lonjas gallegas comercializaron más de 1.280 toneladas de pulpo, que generó unos ingresos de cerca de 15 millones de euros, situándose el precio medio en torno a los 12 euros el kilo. Cabe señalar que el pasado año, la flota permaneció amarrada a puerto 3 meses.
- Diez orquestas en seis días: el pueblo gallego que se llena de música desde este viernes con Panorama, París de Noia y Los Satélites
- Netflix busca figurantes en Galicia para el gran final de 'Clanes': estos son los requisitos para aparecer en pantalla junto a Tamar Novas y Clara Lago
- El peregrino desalojado de la Praza do Obradoiro repite su comportamiento por segunda noche consecutiva en Santiago y vuelve a acampar con su tienda en los bajos del Pazo de Raxoi
- Así son los 166 guardias civiles que harán prácticas en Galicia: 'Este es el sueño de nuestras vidas
- La nueva orden de la Xunta sobre el uso de maquinaria para evitar incendios abre un frente con el campo y la industria forestal: «La prevención es una responsabilidad compartida»
- Acampada en la Praza do Obradoiro con vistas a la Catedral de Santiago: la Policía Local desaloja a un peregrino de los bajos del Pazo de Raxoi
- José Carlos Carballo González, el biólogo de Negreira que enseña a Galicia cómo redescubrir su naturaleza
- De un negocio familiar en Ordes a un grupo que factura 143 millones: Internaco cumple 50 años