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En Valga, en galego: o Concello promove unha iniciativa para a introdución á cultura galega

O Concello de Valga promove a integración e o uso do galego nun curso de introdución á lingua e a cultura galegas

Museo da Historia de Valga

Museo da Historia de Valga / Cedida

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Iker Cotón

A 'G' de Valga é de galego. O Concello colabora coa Secretaría Xeral da Lingua da Xunta a través do Servizo de Normalización Lingüística mediante a creación dun curso introdutorio á lingua e á cultura galega. Este curso gratuíto diríxerse a persoas a partir de 16 anos chegadas dende fóra de Galicia que busquen iniciarse no idioma ou mellorar as súas competencias básicas.

A integración social no foco

O obxectivo principal desta iniciativa é a integración sociocultural, axudándolles a rachar coas barreiras culturais. Neste curso impartiranse nocións básicas de lingua, prestando especial atención á fonética e as regras de pronuncia, ademáis do vocabulario, as expresións cotiás e a construción de frases sinxelas para comunicar situacións comúns da vida diaria. Outro punto principal é o relativo á cultura galega, realizando un achegamento á historia, tradicións, música, gastronomía e festividades galegas. O curso será impartido pola técnica do Servizo de Normalización Lingüística de Valga mediante un sistema de avaliación continua e unha vez superado, os participantes obterán un diploma oficial expedido pola Secretaría Xeral da Lingua.

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O prazo de inscrición estará aberto ata o día 29 de xullo e o curso impartirase nos meses de setembro e outubro, nun horario a concretar entre os participantes. O número máximo de prazas é de 20 e a iniciativa terá unha duración de 20 horas repartidas en 10 sesións. Dende o Concello fan fincapé en que non son necesarios coñecementos previos de galego para acceder ao curso, xa que o nivel do mesmo de adaptará ao dos participantes.

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