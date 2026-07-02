En Valga, en galego: o Concello promove unha iniciativa para a introdución á cultura galega
O Concello de Valga promove a integración e o uso do galego nun curso de introdución á lingua e a cultura galegas
Iker Cotón
A 'G' de Valga é de galego. O Concello colabora coa Secretaría Xeral da Lingua da Xunta a través do Servizo de Normalización Lingüística mediante a creación dun curso introdutorio á lingua e á cultura galega. Este curso gratuíto diríxerse a persoas a partir de 16 anos chegadas dende fóra de Galicia que busquen iniciarse no idioma ou mellorar as súas competencias básicas.
A integración social no foco
O obxectivo principal desta iniciativa é a integración sociocultural, axudándolles a rachar coas barreiras culturais. Neste curso impartiranse nocións básicas de lingua, prestando especial atención á fonética e as regras de pronuncia, ademáis do vocabulario, as expresións cotiás e a construción de frases sinxelas para comunicar situacións comúns da vida diaria. Outro punto principal é o relativo á cultura galega, realizando un achegamento á historia, tradicións, música, gastronomía e festividades galegas. O curso será impartido pola técnica do Servizo de Normalización Lingüística de Valga mediante un sistema de avaliación continua e unha vez superado, os participantes obterán un diploma oficial expedido pola Secretaría Xeral da Lingua.
O prazo de inscrición estará aberto ata o día 29 de xullo e o curso impartirase nos meses de setembro e outubro, nun horario a concretar entre os participantes. O número máximo de prazas é de 20 e a iniciativa terá unha duración de 20 horas repartidas en 10 sesións. Dende o Concello fan fincapé en que non son necesarios coñecementos previos de galego para acceder ao curso, xa que o nivel do mesmo de adaptará ao dos participantes.
- Diez orquestas en seis días: el pueblo gallego que se llena de música desde este viernes con Panorama, París de Noia y Los Satélites
- Cinco jóvenes gallegos conquistan la lista Forbes '30 under 30' de España por su talento y visión emprendedora
- Sen comercio local seriamos cidades dormitorio': Los pequeños negocios de Bertamiráns y Milladoiro reivindican su papel
- Nueve años y medio de cárcel para Xabier Ron, candidato a la alcaldía de Santiago, por violar a una menor alumna suya
- El peregrino desalojado de la Praza do Obradoiro repite su comportamiento por segunda noche consecutiva en Santiago y vuelve a acampar con su tienda en los bajos del Pazo de Raxoi
- De un negocio familiar en Ordes a un grupo que factura 143 millones: Internaco cumple 50 años
- La carrera por un piso de estudiantes en Santiago empieza a las 2.30 de la madrugada: 'Preferimos fastidiarnos una noche antes que vivir cuatro años en un mal piso
- Léo Westermann encabeza la operación salida del Monbus Obradoiro tras el ascenso a la Liga Endesa