Boqueixón acoge la feria forestal que marca las pautas para el sur de Europa

Llega Galiforest, la feria bienal que organiza la Feira Internacional de Galicia Abanca en el Centro de Formación e Experimentación Agraria de Sergude (Boqueixón), con presencia de 387 firmas, 125 expositores directos y 18.162 metros cuadrados en su octava edición. De esta forma, y de la mano de las últimas novedades del mercado y demostraciones, se ha convertido con nombre propio en el foro forestal que marca las pautas en el sur de Europa.

Desde Brasil a Rumanía

Y, al hilo, la presente es ya la edición más internacional, con 14 expositores extranjeros (procedentes de Portugal, Italia, Brasil, Letonia, República Checa, Rumanía y Países Bajos), lo que supone un incremento del 27% con respecto a la convocatoria anterior, reforzando así su proyección exterior y su capacidad para atraer empresas y profesionales de referencia. Durante tres días, desde este jueves al domingo, Galiforest reunirá a empresas, instituciones y profesionales del sector forestal, con expositores especializados en maquinaria forestal, silvicultura, biomasa, prevención y extinción de incendios, vehículos todoterreno, drones, herramientas, vestuario y otras soluciones tecnológicas para el sector.

El certamen contará también con un amplio programa de actividades, entre las que destacan las demostraciones continuadas de maquinaria en condiciones reales de trabajo, el VIII Concurso de Innovación Galiforest Abanca, que este jueves fallaba sus galardones entre los dieciocho proyectos presentados, y también el II Simposio Ibérico de Silvicultura, en el que expertos de cuatro países están analizando temas que marcan en estos momentos la evolución del sector, como la silvicultura resiliente, la mejora genética, la innovación aplicada al monte, las nuevas tecnologías, la productividad forestal o la transferencia de conocimientos entre ciencia, industria y territorio. A ello se suman talleres, pruebas profesionales de motosierra o exhibiciones del denominado deporte de la madera.

Talleres y pruebas

A ello se suman talleres, pruebas profesionales de motosierra o exhibiciones del denominado deporte de la madera.Así lo destacaba el conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo, que participaba en la inauguración junto al director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva; por el director de la Axencia Galega da Industria Forestal, Alfredo Fernández; por la directora xeral de Planificación e Ordenación Forestal, Luisa Piñeiro; el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco; y por el director xeral de Gandeiría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, acompañados por el director general de la Semana Verde de Galicia, Ricardo Durán.

Papel estratégico

Durante su intervención, Diego Calvo destacó el papel estratégico del sector forestal para la economía gallega, tanto por su contribución a la actividad productiva como a la generación de empleo y a la cohesión del medio rural. En esta línea, subrayó que Galiforest se ha consolidado como el gran punto de encuentro del sector forestal en España, pero también para buena parte del continente, en un espacio singular que permite comprobar sobre el terreno el funcionamiento de la maquinaria, las nuevas tecnologías y las soluciones más innovadoras en condiciones reales de trabajo.