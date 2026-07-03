Brión apuesta por el deporte con una inversión de más de un millón de euros
La Deputación de A Coruña firma un convenio para renovar el campo de fútbol José Pumar y ampliar el pabellón municipal de Pedrouzos movilizando más 1,07 millones de euros
Iker Cotón
La Deputación de A Coruña apoya la mejora de las infraestructuras deportivas en el Concello de Brión con una inversión de medio millón de euros. Dicha inversión estará destinada a la renovación del campo de fútbol José Pumar, además de la ampliación del pabellón municipal de Pedrouzos. Estas dos actuaciones movilizan más de 1,07 millones de euros y permitirán dotar al municipio de instalaciones más modernas, funcionales y adaptadas a las necesidades de los clubes, centros educativos y vecindad.
El presidente de la Deputación, Valentín González, ha visitado Brión de la mano del alcalde, Pablo Lago, para firmar el convenio de cooperación respectivo a las dos instalaciones deportivas. Valentín Gonzalez destaca que estas actuaciones "responden a unha demanda do Concello e das entidades deportivas, pero tamén das familias e dos centros educativos, porque son espazos que teñen un uso diario e que son fundamentais para a vida social e deportiva de Brión”. Por otra parte, el alcalde Pablo Lago recalca que “se trata dunha obra de máis de medio millón de euros, pola que levamos moito tempo traballando para conseguir o financiamento necesario e que cada día está máis preto de ser unha realidade. Unha remodelación integral que permitirá dar resposta ás necesidades da veciñanza e do Bastavales UD”.
El campo de fútbol José Pumar, renovado integralmente
Esta inversión permitirá transformar por completo una instalación que presenta un avanzado estado de deterioro como lo es el campo de fútbol José Pumar, mediante la sustitución de la tierra que conforma el terreno de juego por un tapete de césped artificial de última generación, apto para fútbol 11 y para la colocación transversal de dos campos de fútbol 8. Con el objetivo de mejorar la visibilidad, se trabajará en la renovación por completo del sistema de iluminación del campo con dos torres de 18 metros equipadas con proyectores LED. Además, se acondicionará una parcela colindante para dotar al campo con 71 plazas de aparcamiento.
En cuanto al pabellón municipal de Pedrouzos, las obras realizadas permitieron ampliar el pabellón existente con un nuevo volumen adosado al alteral del edificio actual, lo que le permite contar con un espacio deportivo multiusos pensado para acoger competiciones, actividades extraescolares y encuentros socioculturales como conciertos, exposiciones o actos públicos. Además, se ha instalado una pérgola de acceso para conectar la nueva ampliación con la estructura existente, además de servir como zona de resguardo para el alumnado del CEIP de Pedrouzos y del IES de Brión.
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