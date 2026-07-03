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Comeza con bo sabor de boca o Asalto ao Castelo de Vimianzo: milleiros de persoas degustan os Pinchos Irmandiños

Este venres hai cea medieval no foso, e o sábado terán lugar o desfile das Irmandades Parroquiais e a multitudinaria escenificación da toma da fortaleza

Numerosas persoas degustando os Pinchos Irmandiños nas rúas de Vimianzo.

Numerosas persoas degustando os Pinchos Irmandiños nas rúas de Vimianzo. / Cedida

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Suso Souto

Vimianzo

Milleiros de persoas comezaron este venres en Vimianzo cun moi bo sabor de boca a festa ao redor do Asalto ao Castelo (unha cita declarada Festa de Interese Turístico de Galicia que vai xa pola súa 29ª edición).

Dende o mediodía (como xa se podía facer dende o pasado 30 de xuño), os asistentes comprobaron a creatividade dos once establecementos hostaleiros encargados de elaborar os Pinchos Irmandiños, unha ruta gastronómica na que non se poden consumir alimentos chegados de América (como o tomate ou a pataca) e na que os petiscos se poden adquirir a 3,50 €.

Nesta primeira xornada festiva a música correrá a cargo da A.C. Trubisquiña e o Espazo Itinerante. Tras o circuíto con Dautaka e a ofrenda de Cé Orquestra Pantasma, celebrarase pola noite a cea medieval no foso, co Pallaso Blanco, música e a tradicional queimada do druída Miguel Queiro.

Máis de 500 persoas asistirán a esta cea medieval, para a que se esgotaron os tíckets en cuestións de minutos.

Na XIV Noite Meiga o escenario tremerá co punkreggae internacional de Che Sudaka, a enerxía de QuinkilladaUlex e o divertido peche de Yaya DJ.

A troula continuará este sábado 4 (na que tamén haberá Pinchos Irmandiños) na Praza do Concello coa XIV Feira Artesanal, obradoiros de xogoflexia, xogos de mesa medievais, o espectáculo do mago Iván Tourís e o Torneo de Xadrez de Rápidas.

A sesión vermú amenizarana no Espazo Neghra Sombra os vimianceses Coídos, a proposta queer do Rabelo Nenaza e os virais Tapa d'Orella, sumados ao circuíto coa Lilicleta.

Pola tarde, o Asaltiño convocará as tropas infantís para o ataque ao foso ás 17.00 horas nunha poderosa batalla de auga da que fuxir ou mergullarse.

Un dos momentos máis importantes do día chegará co desfile das Irmandades Parroquiais da Terra de Soneira (19.00 horas), o encontro guerreiro das diferentes parroquias que compoñen o antigo territorio gobernado polo castelo (actuais CamariñasLaxeZasCabana Vimianzo).

Ás 19.45 horas, as Festiletras do Couto encargarase do pregón e o izado da bandeira irmandiña.

A Noite de Concertos comezará ás 20.30 con De Ninghures. Ás 22.00 h será o concerto dos vascos En Tol Sarmiento (ETS), que servirá de antesala para o momento cumio: o Asalto ao Castelo (23.30), a recreación teatral e a batalla final de globos de auga.

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A festa continuará co rock de Dakidarría (01:00), o guarrocanrol de Los de Marras (02.30) e a loucura dos Festicultores (04.00).

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