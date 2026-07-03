Dodro exige la limpieza de las carreteras competencia de la Xunta de Galicia
El Concello reclama el desbroce de los márgenes de la AC-305, AC-306 y AC-307 por su peligrosidad
El gobierno municipal recuerda además que no es la primera vez que realiza estas peticiones
El Ayuntamiento de Dodro exige que la Xunta limpie las carreteras de competencia autonómica que atraviesan el municipio. Desde el gobierno municipal se explica que el estado de estas vías es «lamentable en certas zonas cun total desleixo no seu estado de conservación, que se exterioriza especialmente nas beiravías con abondosa vexetación que segue medrando».
En concreto, el municipio de Dodro está atravesado por las carreteras AC-305, AC-306 y AC-307, y su estado las convierte en peligrosas para la circulación de vehículos y peatones. El concejal de Obras, Ramón Abuín, recuerda que «o Concello mantén a limpeza das vías de titularidade municipal cunha programación establecida ao longo de todo o ano. Só esperamos da Xunta de Galicia que faga o mesmo».
Por escrito
En el escrito enviado a la Axencia Galega de Infraestruturas, el Ayuntamiento solicita «que por ese organismo se poñan os medios adecuados, coa máxima urxencia, para proceder ao acondicionamento e limpeza das beiras das citadas estradas AC-305, AC-306 e AC-307, que discorren polo Concello de Dodro». El gobierno municipal recuerda además que no es la primera vez que realiza estas peticiones y que «de nada serve o noso traballo se o desleixo da Xunta deixa estas estradas nun estado lamentable».
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