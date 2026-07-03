A Estrada homenajea a sus 'aloitadores de honra' en Sabucedo: Henrique Vázquez Pernas y Adolfo Cabada a título póstumo

La Asociación Rapa das Bestas de Sabucedo, A Estrada, celebró la Gala dos Aloitadores en el curro local, en un acto en el que se nombraron 'aloitadores de honra' a Henrique Vázquez Pernas y Adolfo Cabada, este último a título póstumo. Así lo destacaban en un acto al que también acudió el regidor, Gonzalo Louzao.

Henrique Vázquez es técnico en el departamento de Cultura del Concello da Estrada, "e todo un referente no mundo da música e baile tradicionais pola súa traxectoria en Tequexetéldere", destaca la organización. Además, afirman que llega a este reconocimiento "non só polo seu exercicio profesional, senón por unha entrega que vai máis aló dos cargos e funcións".

Donación centenaria

El segundo galardonado fue Adolfo Cabada, maestro natural de Sabucedo, que fue un apasionado de este evento "e, entre os seus moitos méritos e recoñecementos, tivo a xenerosidade de doar á asociación a primeira foto que se conserva desta Festa de Interese Turístico Internacional e BIC inmaterial, que data de 1901", aportaban las mismas fuentes.

En cuanto al resto del programa, este viernes arracaba a las 06.30 con la tradicional misa del alba en honor a San Lourenzo. A las 7.00 salía desde O Celeiro la búsqueda de las yeguas. Ya por la tarde-noche, a las 20.00 habrá un pasacalles a cargo de Tralha da Terra de Montes y a las 22.30 horas, festival Rapasons, con las actuaciones de A Banda das Crechas, Swingers do Swing, Gin Toni's y La Sincereza Pinchacumbias.

Adecuación a la ola de calor

La jornada del sábado, 4 de julio, comenzará a las 11.00 horas con la recogida de las yeguas en O Castelo, y a las 14.00 está previsto que lleguen los animales a Sabucedo. A las 14.30 actuará Tiruleque en el escenario de A Fonte. A las 17.00 actuará Os Tres Pesos en el mismo escenario y, medio hora más tarde, se abrirán las puertas del curro. A las 18.30 actuará Tequexetéldere en el curro. A las 20.00 horas tendrá lugar la primera Rapa en el curro (que se retrasa por la ola de calor) y a las 21.00, ofrecerá un concierto Mekánica Rolling Band para dar paso, dos horas más tarde, a la verbena popular en el Campo do Medio, con las orquestas Olympus y La Mecánica.

Dos jornadas adelantadas

El domingo se abrirá el curro y comenzará la segunda rapa a las 11.00 horas, hora a la que se adelanta por el calor, al igual que el sábado, y actuarán Laure Lamontagne y Festicultores Troupe. A las 17.00 horas comenzará el festival en el escenario de A Fonte, con las actuaciones de Pandereteiras do Val de Quireza y Cé Orquestra Pantasma a las 18.30 y Reynier Aldana a las 19.30. A las 23.00 tendrá lugar la verbena popular en el Campo do Medio, con América S.L. y el Dúo Prisma. Y para la última jornada, la del lunes, 6 de julio, a las 11.00 arranca el curro y la tercera rapa. Igualmente, habrá actuaciones de Airiños de Caldelas en ese espacio.