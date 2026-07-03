Un concierto y ofrenda floral marcan el homenaje a Laxeiro en Lalín el 21 de julio por el treinta aniversario de su adiós

El Concello de Lalín se vuelca con Xosé Otero Abeledo Laxeiro, coincidiendo con el treinta aniversario de su fallecimiento. Será el 21 de julio, con una programación que pone en valor el legado de uno de los grandes renovadores de la pintura gallega del siglo XX. La programación, organizada por el Ayuntamiento en colaboración con la Fundación Laxeiro y el músico Miguel Matamoro, incluye una ofrenda floral, un acto institucional con la donación de una obra al Ayuntamiento y un concierto de piano inspirado en la obra del pintor.

Corona de laurel

Los actos comenzarán a mediodía con una ofrenda floral, en este caso, una corona de laurel al pie de la escultura de Laxeiro, situada en la calle Observatorio nº 1, en un acto simbólico de reconocimiento al legado del artista.

A las 20.00 horas será el momento para el acto institucional en el Museo Municipal Ramón M.ª Aller, que contará con intervenciones institucionales de representantes municipales, además de la Fundación Laxeiro, la Xunta y Antón Castro, comisario y crítico de arte. Uno de los momentos destacados de la jornada será, en el transcurso de este acto, la formalización de la donación al Ayuntamiento de una obra de Laxeiro por parte de la familia Santomé González, que pasará a incrementar el patrimonio artístico municipal y reforzar la presencia de la obra del artista universal en su villa natal.

Espacios sonoros

Y concluirá con el concierto de Miguel Matamoro, que interpretará el proyecto Écfrase, una propuesta musical que dialoga con la obra de Laxeiro a través de la improvisación pianística. El músico gallego Miguel Matamoro ofrecerá una experiencia sonora única, describiendo a través de la improvisación algunas de las pinturas de Laxeiro en una sugerente interacción entre el mundo visual y el mundo sonoro. El concierto, de una hora de duración, incluirá composiciones propias y explorará espacios sonoros que se construyen de manera progresiva, en un proceso creativo que establece paralelismos con la pintura abstracta.

La propuesta recuerda las conexiones históricas entre música y arte visual -como las soñadas por Schönberg y Kandinsky-, y pretende acercar al público una lectura contemporánea de la obra de Laxeiro, renovador fundamental de la plástica gallega.

Entrada libre

Tanto el acto institucional como el concierto serán de entrada libre hasta completar aforo, en el marco de la programación cultural municipal. Esta conmemoración pretende rendir homenaje a la figura de Laxeiro y seguir acercando su obra a la ciudadanía, reafirmando el compromiso de la administración local con la difusión y protección del legado de uno de los artistas más universales de Galicia.