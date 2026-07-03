A Laracha convida a viaxar á Idade do Ferro con música e cea á leña no Castro de Montes Claros
Actuarán Sés, Irma Macías, Luis Pinto e a concursante de La Voz Kids Daniela Montes
A localidade larachesa de Vilaño converterase o vindeiro domingo 26 de xullo nun punto de encontro para grandes e pequenos coa celebración do Atardecer no castro, unha proposta que convida a veciñanza e as persoas visitantes a mergullarse na historia do Castro de Montes Claros e a vivir unha xornada inspirada nunha celebración da Idade de Ferro.
“A proposta nace coa intención de imaxinar, por un día, como puido ser unha festa no Castro de Montes Claros hai dous mil anos”, sinala Álex Rama, desde Adro de Vilaño. “Queremos que a xente se mergulle nesa atmosfera castrexa, polo que convidamos os asistentes a que veñan caracterizados”, engadiu.
A partir das 17.00 horas haberá xogos tradicionais para todas as idades da man de Xogando Miudiño, e pouco despois do comezo, sumarase a Charanga Tradicional Os Máquinas para ambientar a xornada.
Ás 19.00 será a quenda de K´Paparota Teatro, que xunto con Puri Soto, arqueóloga e directora das escavacións, farán unha visita teatralizada polos recunchos máis especiais do castro.
Desde as 20.00 estará dispoñible na Taberna Castrexa unha cea creada especificamente para o evento con produtos da zona cociñados ao lume.
Tamén ás 20.00 comezarán os concertos a cargo de Irma Macías e Luis Pinto, a vilañesa Daniela Montes, concursante de La Voz Kids, e a actuación de Sés.
Dende a organización destacan que o Atardecer no castro nace coa vontade de crear unha experiencia diferente ao redor das festas de Vilaño, conectando cultura, patrimonio e comunidade nun espazo singular como o Castro de Montes Claros.
Ao mesmo tempo, insisten na importancia de coidar o lugar no que se desenvolverá a actividade.
Por este motivo, o evento terá un carácter respectuoso co entorno e faise un chamamento especial á responsabilidade das persoas asistentes.
A prioridade é deixar o castro exactamente como estaba, baixo o compromiso de cero lixo, garantindo así a protección dun espazo de gran valor histórico e simbólico para a parroquia.
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