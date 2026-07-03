Una cata de aceites abre la Feira Medieval de Padrón

La Feria Medieval de Padrón abre sus puertas este viernes con la inauguración del mercado, los puestos de artesanía y las demostraciones de antiguos oficios. La primera jornada incluirá también una de las actividades más singulares de la programación: la cata de los aceites El Trovador, de Arjonilla, dirigida por la doctora Brígida Jiménez Herrera. La actividad se celebrará a las 19.00 horas en el restaurante Rivera, con inscripción previa y plazas limitadas.

Tres días de ambientación

A lo largo del fin de semana, las calles de Padrón se llenarán de música, teatro, personajes fantásticos, malabares, magia y animación itinerante de la mano de los grupos Gaeloc, Mazmorra y Miracus, así como de las compañías La Nariz Roja, MocMoc y Pablo Méndez Performances, que recrearán un ambiente medieval durante toda la celebración. Además, La programación presta también una especial atención al público infantil y familiar, con talleres participativos, juegos tradicionales, pintacaras, atracciones, tren medieval y diferentes espectáculos repartidos a lo largo de las tres jornadas.

Entre las propuestas más esperadas destacan los espectáculos de la compañía Pablo Méndez Performances. El sábado 4, a las 23.00 horas, la Praza de Macías acogerá Quimera, una producción que combina magia, mitología, danza acrobática y una potente puesta en escena visual.

Llamarada más larga

Y como colofón, el domingo a las 22.30 horas, el mismo escenario será el punto de encuentro para Fire Dragons, un espectáculo de fuego que ostenta el récord Guinness de la llamarada más larga del mundo y que promete cerrar la Feria Medieval con una exhibición de gran impacto visual. En esta edición, el evento que recrea la villa hace mil años contará con noventa puestos de artesanía, alimentación y gastronomía, consolidándose como una de las grandes citas del calendario estival de Padrón y un evento capaz de atraer cada año a miles de visitantes a la villa.