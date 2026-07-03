Fin de semana de música en Santa Cruz de Ribadulla

Este fin de semana tendrá lugar en Santa Cruz de Ribadulla (Vedra) el tradicional XIII Festival de Bandas de Música do Patio, a tan solo 20 minutos de Santiago. Mañana, sábado 4, tendrán lugar tres actuaciones musicales en el Pazo de Ortigueira a partir de las 19.00 horas. La tarde estará amenizada por la Banda de Música Xuvenil de Barro, la Banda de Música Municipal da Estrada y, tocando en casa, la Banda de Música de Santa Cruz de Ribadulla.

Estas no son las únicas actuaciones que ha ofrecido el Concello de Vedra ya que ayer, jueves 2, tuvo lugar la actuación de Jesús Mogo Mera (ex concursante del programa 'A Liga dos Cantantes Extraordinarios') en un concierto de verbena, además de la actuación de la Banda de Música de Santa Cruz e Ribadulla.

Más actividades en Vedra

No es la única actividad que ofertan desde el Concello de Vedra, ya que la semana pasada tuvo lugar el descenso del Ulla organizado junto con el Concello de Boqueixón, la primera de seis actividades que cuentan con el río Ulla como protagonista y que incluyen bajadas en kayak, rutas de senderismo, yoga, voluntariado juvenil y rutas para descubrir el patrimonio próximo al curso del río.