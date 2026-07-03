Los deportes minoritarios brillan en Teo: Sebastián Núñez se corona Campeón de España de Béisbol

La primera vez que Sebastián Núñez sujetó un bate de béisbol fue allá por el 2022. Tan solo cuatro años después luce con orgullo el anillo que lo certifica como Campeón de España Sub-12, título que consiguió con el club La Isla de Valencia. A pesar de esto, Sebas no pertenece a este club, sino que los valencianos solicitaron la cesión a su club original, la Escola de Béisbol Os Tilos. El joven teense ya había despuntado en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas representando a Galicia, hazaña que le valdría para ganarse un puesto en el campeonato nacional.

En el Campeonato de España, Sebas jugó como titular en todos los partidos ocupando las dos demarcaciones más importantes en el béisbol: la de pitcher (el encargado de lanzar la pelota) y la de primera base. Con el rol de pitcher fue donde más se lució, especialmente en el partido de semifinales sumando 90 'pitcheos', los máximos permitidos por el reglamento. Ambas demarcaciones requieren concentración y potencia a partes iguales, cualidades que el joven teense posee a pesar de sus 12 años de edad.

Integrantes de la Escola de Béisbol Os Tilos / Cedida

Jorge Carballido, presidente de la Escola de Béisbol Os Tilos, define a Sebas como un chico con mucha técnica, potencia y agilidad a pesar de sus casi 1.75 metros de altura. Su futuro próximo es muy prometedor, siendo convocado con la Selección Española Sub-12 de Béisbol para jugar el Campeonato Europeo Sub-12 en la localidad francesa de Orly.

Los deportes minoritarios se abren paso

Sebastián Núñez no es el único deportista exitoso procedente del club afincado en Teo. Su compañero, Antón Carballeira, ha sido recientemente seleccionado por la Selección Española Sub-15 de Béisbol para jugar el Campeonato de Europa Sub-15 en Schwechat (Austria), a partir del 20 de julio. Desde la Escola de Béisbol Os Tilos promueven el desarrollo deportivo de los más jóvenes, centrándose especialmente en ellos. Sus instalaciones son modestas, puesto que entrenan principalmente en Pabellón Municipal de Os Tilos y en un campo de fútbol adaptado para la práctica del béisbol. Los equipos sub-15 y sub-12 entrenan dos veces a la semana, aunque los mejores jugadores como Sebas y Antón entrenan un mínimo de cinco días a la semana.

Antón Carballeira lanzando / Cedida

El club teense fue fundado por el chileno Max Contreras. Cuando llegó a Galicia hace más de diez años, Max bajaba solo al parque a batear pelotas con una máquina que se las lanzaba, aunque poco a poco el deporte estrella de países como Cuba, Venezuela o Japón fue ganando adeptos en Os Tilos. Con el tiempo, esta pasión por el deporte del bate y el guante se materializó en la fundación de la Escola de Béisbol Os Tilos.

Según el presidente del club, Jorge Carballido, uno de los motivos que más está ayudando a crecer este deporte en Galicia es la llegada de personas procedentes de países caribeños, donde el béisbol es uno de los deportes más populares. Carballido destaca además el deporte como un elemento fundamental para la integración de personas procedentes de otros países, que también ayuda a promover el crecimiento de deportes minoritarios como el béisbol, que buscan conseguir visibilidad.