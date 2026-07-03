A variante de Carballo contempla un viaduto sobre o río Anllóns e un paso inferior para o rego Añón
A Xunta inicia a redacción do proxecto construtivo do corredor, de 3,6 quilómetros e que terá un orzamento de 22 millóns de euros
A conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, presentou este venres o proxecto de trazado da variante de Carballo, que suporá un investimento autonómico de 22 millóns de euros e permitirá reducir o tráfico pesado na trama urbana e reforzar a seguridade viaria e a competitividade na contorna.
Na presentación participaron tamén a directora da Axencia Galega de Infraestruturas, María Deza, e o alcalde de Carballo, Daniel Pérez.
Allegue subliñou que "o Goberno galego sempre mantivo o compromiso co impulso desta estrada, cuxa redacción de proxecto de trazado foi complexa".
Unha vez que este venres foi publicada a aprobación no Diario Oficial de Galicia (DOG), continuarase coa elaboración do proxecto construtivo para logo licitar e executar as obras.
A variante terá unha lonxitude de 3,6 quilómetros e funcionará como unha vía convencional, con circulación en ambos os sentidos e conexións mediante glorietas.
Trátase dunha vía de novo trazado para dar saída directa ao polígono industrial de Carballo cara ás estradas de Ordes e Santiago, evitando a circulación de tráfico pesado pola vila.
A estrada divídese en dous tramos: un primeiro, de 2.850 metros de lonxitude, entre a AC-552 e a AC-413, e o segundo, de 800 metros, entre a AC-413 e a DP-1914.
Entre as estruturas previstas destacan un viaduto sobre o río Anllóns, dous pasos superiores e un paso inferior ou un marco para o rego Añón.
A nova vía permitirá dar saída directa ao polígono cara ás estradas de Ordes e Santiago, evitando o tráfico pesado pola trama urbana de Carballo. Neste sentido, a conselleira salientou que esta vía contribuirá a calmar o tráfico na vila, especialmente nas zonas do instituto Alfredo Brañas, do colexio infantil e de Primaria Fogar e do complexo deportivo.
Ademais, a nova estrada dará un servizo máis directo ao polígono de Bértoa, motor económico desta área.
A conselleira fixo fincapé en que se trata dunha infraestrutura para mellorar os desprazamentos das persoas e deseñada tamén para reforzar a seguridade viaria na zona.
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