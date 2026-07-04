Una grúa forestal robótica de Industrias Guerra arrasa en Galiforest

Galiforest, el evento forestal de referencia en el sur de Europa, ya tiene premiado en su Concurso de Innovación Tecnológica que organiza la Feira Internacional de Galicia Abanca. Y se trata de una grúa forestal robótica, inteligente y conectada, de la empresa Industrias Guerra con presencia en Silleda, Vila de Cruces y Santiago, entre otras localidades. Así se confirmaba en el Centro de Formación y Experimentación Agraria de Sergude (Boqueixón) este jueves, en cuyo entorno acogen este foro de silvicultura que se prolongará hasta este sábado.

Descripción de la propuesta ganadora

En cuanto a la citada grúa, su diseño está enmarcado en el proyecto DIGI4FOREST, en el que se desarrollan tecnologías orientada a la digitalización integral, monitorización inteligente, robotización avanzada y conectividad de grúas forestales como respuesta a la alta dependencia de operadores cualificados en la maquinaria actual, la elevada siniestralidad y la escasa conectividad. El proyecto se alinea con los objetivos estratégicos de la Industria 4.0, implementando tecnologías emergentes basadas en sistemas ciberfísicos (CPS), Internet de las Cosas (IoT) y análisis avanzado de datos para transformar el paradigma operativo del sector forestal.

Tres menciones

En este Concurso de Innovación también se concedieron tres menciones. Una de ellas recayó en un proyecto de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal) centrado en la revalorización de la corteza de eucalipto como sustrato de cultivo para la sustitución de la turba ante la creciente limitación normativa del uso de esta última como sustrato de cultivo y la necesidad de encontrar materiales alternativos homogéneos y con gran volumen de fabricación para la producción de planta y el cultivo sin suelo. El objetivo fue su acondicionamiento y caracterización como medio de crecimiento vegetal, para lo que compostaron corteza de Eucalyptus nitens y globulus, tanto a pequeña como a gran escala.

Mención de honor al Control intelixente de cabezal procesador IHC, presentado por Guifor Noroeste / Cedida

Otra de las menciones fue para el control inteligente de cabezal procesador IHC, presentado por Guifor Noroeste, un sistema presente en los cabezales procesadores que automatiza la presión que las cuchillas de desrame ejercen sobre el árbol. Sus beneficios son, entre otros, una excelente calidad de dicho desrame, sin que exista penetración de las cuchillas ni descortezamiento del árbol. La madera se mantiene fresca, permite precisión en la medición de la longitud y el diámetro, ahorra combustible y tiempo, permite una mayor productividad y además presenta mayor facilidad de ajuste y durabilidad.

Una tercera mención fue para el sistema FPLink de conectividad forestal inteligente para reducir paradas y mejorar la productividad, presentado por Forest Pioneer. Una propuesta diseñada para la monitorización, control operativo y gestión analítica de maquinaria forestal, instalable en cualquier tipo y marca de maquinaria. Su principal novedad se centra en la erradicación de la gestión a ciegas al conectar cabina y oficina, permitiendo el seguimiento total del parque, como control real de consumo o análisis de rentabilidad además de centralizar el mantenimiento operativo o monitorizar códigos de error para anticipar averías.

Mención de honor al proyecto de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria / Cedida

Entrega de galardones

Los premios fueron entregados por el director xeral de la Axencia Galega da Industria Forestal (Xera), Alfredo Fernández; el concejal de Industria, Turismo e Desenvolvemento Local del Concello de Boqueixón, José Luis Mareque; y el director de la Feira Internacional de Galicia Abanca, Ricardo Durán, quienes estuvieron acompañados por la mayoría de miembros del jurado.

Mención de honor al Sistema FPLink de conectividad forestal inteligente presentado por Forest Pioneer / Cedida

Al concurso, con el cual la Feira Internacional de Galicia Abanca pretende contribuir al fomento del I+D+i en el sector forestal, se presentaron dieciocho innovaciones destinadas a aportar mejoras al gremio y a optimizar sus recursos. Todas estas novedades y también muchas otras presentadas por las empresas participantes en esta edición se muestran en el área de exposición del monográfico.

Jurado de expertos

En lo que atañe a las innovaciones participantes, fueron examinadas por un jurado conformado por nueve expertos: Gonzalo Piñeiro, director de CIS Madera, entidad adscrita a la Axencia Galega da Industria Forestal (Xera); Pablo Lúgaro, jefe del Departamento de Investigación y Transferencia de la Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria (Agacal); Ana Oróns, secretaria general de la Federación Empresarial de Aserradores y Rematantes de Maderas de Galicia (Fearmaga); Francisco Abilleira, de la Asociación de Empresas de Servicios Forestales de Galicia (Serfoga); Enrique Martínez, director del Centro de Investigación Forestal de Lourizán; Carlos Vaamonde, ingeniero forestal profesor del Centro de Formación y Experimentación Agraria de Sergude; Xaime Óscar Iglesias, decano del Colegio Oficial de Ingeniería Técnica Forestal de Galicia; Óscar González, profesor de la Escuela de Ingeniería Forestal de Pontevedra-Universidade de Vigo; y Miguel Ameijide, ingeniero forestal y técnico de prevención de riesgos laborales de Lugomadera.

Propuesta vencedora

Desde Industrias Guerra, que tiene asentadas sus plantas fabriles en Silleda y Vila de Cruces, aunque cuenta con sedes en Santiago, otros puntos de la Península Ibérica y Sudamérica, recogía el galardón José Luis Mato (director de ingeniería de esta empresa). Y lograban la victoria gracias a su grúa forestal robótica, a la que se ha aplicado una tecnología propia que se puede implementar en cualquier modelo de este tipo de maquinaria de la marca.

"Son tres factores los que destacamos de esta tecnología. En primer lugar, la facilidad de uso por parte del operario de grúa, quien ya no tiene que pensar en la composición de movimiento de la grúa para realizar trayectorias en el espacio. Con esta tecnología, es el control de la grúa el que resuelve la composición de movimientos de sus diferentes ejes, para conseguir las trayectorias que el operario quiere realizar en el espacio. En operarios no expertos conseguimos reducciones de tiempos de maniobra superiores al 25 por ciento, tal como se pudo comprobar en las diferentes demostraciones que se han realizado por visitantes al recinto ferial”. Además, “permite ampliar y abrir el campo de la grúa automatizada, introduciendo la ejecución de trayectorias y ciclos de operación con grúas en automático como si fuese un robot”. Y un tercer factor: la conectividad. Según Mato, "el desarrollo de esta tecnología permite integrar la grúa en un 'scada' o panel de control de fábrica o simplemente ofrecer al cliente datos de operación y producción a través de una plataforma web".

Según Industria Guerra, que ya recibió hace cuatro años otro galardón en Galiforest, "permitimos que el público asistente emplease nuestra grúa, y personas con menos destreza maniobrasen la carga en dos minutos sin problema", concluye Mato.