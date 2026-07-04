Brión acolle unha mostra de 33 obras da pasada edición do Encontro coa arte: lembrando a Xosé Vizoso
A exposición está presidida por dúas caricaturas feitas por Siro e unha escultura en madeira de carballo policromada realizada por Camilo Seira
Máis de medio cento de persoas participaron na noite do venres en Brión no acto de inauguración da exposición das 33 obras doadas polos artistas participantes no XVIII Encontro coa arte: lembrando a Xosé Vizoso, celebrado hai exactamente un ano.
Unha mostra presidida por dúas caricaturas de Vizoso realizadas polo seu amigo Siro e por unha impresionante escultura en madeira de carballo policromada realizada por Camilo Seira.
A concelleira de Cultura, Sandy Cebral, foi a encargada de inaugurar esta mostra, actividade incluída dentro do XIX Encontro coa arte: lembrando a Xosé Neira Vilas que se desenvolve esta fin de semana.
“Vizoso e Neira Vilas, dúas persoas que mantiveron unha gran relación e unha das máis destacadas colaboracións da nosa literatura”, lembrou Cebral, apuntando que o escritor de Gres ten prologado varios catálogos e exposicións a Vizoso, mentres que este ten ilustrado libros como Chegan forasteiros, Cando Suso foi carteiro ou Contos de sol a sol.
Neste sentido, a concelleira tomou emprestada unha frase de Neira Vilas para poñer en valor a figura de Xosé Vizoso: “Hai galiñas que poñen un ovo, cacarexan e todo o mundo se entera. E hai troitas que poñen milleiros de ovos no río pero, como non fan moito ruído, ninguén se entera".
"Iso é un pouco o que sucede coa figura de Vizoso: ilustrador, escultor, pintor, ceramista e veciño de Brión que aínda nos segue sorprendendo con novos ovos, como os deseños que deixou para a piscina municipal de Padrón”, engadiu.
500 obras doadas
Pola súa banda, o comisario da exposición e do Encontro coa Arte, Xosé Vázquez Castro, agradeceu “a xenerosidade dos artistas grazas á cal o Concello de Brión pode presumir dunha colección de arte impresionante, avalada por unhas cincocentas obras editadas nuns fermosos catálogos, un por cada ano de encontro”.
“Un patrimonio que está para o gozo de calquera persoa que visite este concello, por iso hoxe abrimos a sala de exposicións para achegar a arte a todo o mundo”, apuntou Vázquez Castro, quen destacou que “as obras de arte cobran vida cando as olladas se pousan nelas".
"Esta riqueza artística non só engrandece o concello de Brión; tamén serve como espello da nosa identidade, creatividade e historia, dando a oportunidade a que novas xeracións se inspiren no legado dos nosos creadores”, dixo.
Vázquez puxo tamén en valor a figura de Xosé Vizoso, gran amigo persoal, e lamentou non ter podido participar no Encontro de 2025 por razóns de saúde “porque estou seguro de que Vizoso estaba alí”.
E rematou agradecendo a doazón destas 33 obras que compoñen a exposición pois “non só honran a memoria de Vizoso, senón que tamén contribúen a engrandecer o patrimonio cultural de Brión, deixando unha pegada imborrable para as xeracións vindeiras”.
Esta exposición conta coa participación de artistas tanto de Galicia como doutras partes do territorio nacional: África de la Llave, Alba Roqueta, Ángel Contreras, Antón Sobral, Camilo Seira, Carmen Hermo, Caxoto, Chelo Rodríguez, Fernando Yáñez, Isabel Pintado, Joaquín Cortés, José A. Regidor, José Galarzo, Laureano Vidal, María Carmen Martínez, María Manuela, María Xesús Díaz, Mariano Casas, Miguel Anxo Varela, Paco Casal, Rafa Arroyo, Ricardo Rilo, Siro, Tino Canicova, Veiras Manteiga e Xosé Vázquez Castro.
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