El legado de Rosalía de Castro cobra vida en el Pazo da Peregrina de Ames con una recreación teatral

El espíritu de Rosalía de Castro llenó el pasado 20 de junio el Pazo da Peregrina de Bertamiráns. Una visita teatralizada por los Qunquilláns rememoró la vinculación de la vida y obra de la poeta gallega con ese lugar y con el Val da Maía a través de diferentes personajes. Una actividad organizada por el Concello de Ames en el marco del programa Lugares Rosalianos que acercó la historia de una de las grandes figuras de la literatura en España y Galicia a un grupo de vecinos del municipio.

Al inicio de la visita, Tero Rodríguez, caracterizada de Rosalía, salió al balcón del Pazo para saludar a las personas que participaron en la visita. A continuación, bajó a la plaza para acompañar al público y recrear momentos y personajes relacionados con la historia de este lugar emblemático.

Posteriormente, Lucho Penabade, caracterizado de demonio-cabezudo, hizo su aparición sorpresa recordando los tiempos de celebración de las fiestas de la Peregrina en este patio. Las figuras de gigantes y cabezudos, tan tradicionales en la la cultura popular y festiva de Galicia, también tenían una importante presencia en esos festejos.

Un momento de la recreación teatral / Cedida

Los vínculos de la escritora con A Maía

La visita puso de relieve el vínculo del Pazo da Peregrina y el Val da Maía con Rosalía de Castro. Una tía paterna de Rosalía, llamada Rita Benita Cayetana, fue bautizada en la capilla. Sus padrinos fueron los propietarios del Pazo a finales del siglo XVIII. Esto explica por qué el nombre completo de Rosalía es María Rosalía Rita, ya que lleva uno de los nombres de la hermana mayor de su padre.

Otra figura destacada durante la visita fue el pintor y amigo personal de Rosalía, Modesto Brocos. Este artista realizó el único retrato de la escritora pintado del natural, el cual se conserva en la Casa-Museo de Rosalía de Castro en Padrón.

El recorrido continuó por diversos puntos de los jardines del Pazo da Peregrina, destacando el ejemplar de camelia híbrida Rosalía de Castro, plantado en marzo de 2023 por el alcalde de Ames y el presidente de la Fundación Rosalía de Castro, Anxo Angueira. Esta camelia híbrida fue obtenida y bautizada en honor a la ilustre escritora por el viverista portugués Alfredo Moreira Silva en 1968, y se plantó originalmente en los jardines de la casa de Rosalía. Posteriormente, se donó un esqueje de la planta al Ayuntamiento de Ames.

Otra parada tuvo lugar ante el monolito que luce el escudo de Ames. Allí, la explicación se centró en la alusión del escudo a la Traslatio del Apóstol Santiago. También se hizo una parada en el templete de música situado en la parte alta de los jardines, donde los Quinquilláns representaron una breve pieza teatral basada en una obra de Rosalía. Finalmente, el grupo visitó el tótem dedicado a Rosalía de Castro situado en la ruta urbana circular 8M.

Otras paradas del programa

El programa de visitas Lugares de Rosalía incluye tres actividades adicionales. La primera de ellas tuvo lugar el 23 de mayo con una visita a la Casa de Rosalía en Padrón. Además, el este viernes se realizó una visita a la iglesia de Bastavales. Por último, el 4 de septiembre a las ocho de la tarde tendrá lugar una visita a As Torres da Hermida, en Lestrobe (Dodro). Las personas interesadas en participar deben enviar un correo electrónico a cultura@dodro.gal. La inscripción para esta visita es gratuita y puede realizarse hasta el día anterior a cada actividad. Las plazas se asignarán por orden de inscripción.