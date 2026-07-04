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Monumental cea medieval no foso do Castelo de Vimianzo

Unhas seiscentas persoas degustaron mexillóns en escabeche, queixo, langostinos e churrasco

"Foi unha noite máxica nun entorno máxico", di a alcaldesa, Mónica Rodríguez

Unhas 600 persoas participaron na cea medieval que tivo lugar no foso do Castelo de Vimianzo.

Unhas 600 persoas participaron na cea medieval que tivo lugar no foso do Castelo de Vimianzo. / Cedida

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Suso Souto

Vimianzo

A Revolta Irmandiña é imparable. Os ánimos están caldeados e hai ganas... de festa. Milleiros de persoas conquistan estes días Vimianzo, que este sábado vive a última xornada do Asalto ao Castelo.

Na noite do venres, unhas 600 persoas tiveron a sorte de participar na cea medieval que se celebrou no foso, porque os tíckets (que custaban 40 euros) esgotáronse en cuestións de minutos, e a capacidade do recinto é, evidentemente, limitada.

"Foi unha noite máxica nun entorno máxico", di a alcaldesa, Mónica Rodríguez, quen, como sempre, goza desta festa ataviada de época.

Os comensais degustaron queixo, mexillóns en escabeche, langostinos, churrasco e tarta de Santiago nunha Noite Meiga (así se chama o festival no que actuaron Che Sudaka, QuinkilladaUlex e Yaya DJ).

Por certo: nunha xornada de intensa calor, Quinkillada converteu o Campo da Torre nunha praia virtual na que o público coreou as súas cancións con coloridas antucas e balóns de plástico.

A rexedora destaca "o gran éxito que teñen as actividades que cada ano planifican e organizan centos de persoas con moita paixón e dedicación".

A troula continúa en Vimianzo este sábado cunha sesión vermú que amenizarán os vimianceses Coídos, a proposta queer do Rabelo Nenaza e os virais Tapa d'Orella, sumados ao circuíto coa Lilicleta.

A Feira de Artesanía segue tamén con dezaoito postos de artesanía medieval, e once locais hostaleiros conquistan o padais dos asistentes coa ruta dos Pinchos Irmandiños.

Pola tarde, o Asaltiño convocará as tropas infantís para o ataque ao foso ás 17.00 horas nunha poderosa batalla de auga da que fuxir ou mergullarse.

Un dos momentos máis importantes do día chegará co desfile das Irmandades Parroquiais da Terra de Soneira (19.00 horas), o encontro guerreiro das diferentes parroquias que compoñen o antigo territorio gobernado polo castelo (actuais CamariñasLaxeZasCabana Vimianzo).

Estímase que desfilarán unha vintena de irmandades. Ás 19.45 horas, as Festiletras do Couto encargarase do pregón e o izado da bandeira irmandiña.

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A Noite de Concertos comezará ás 20.30 con De Ninghures. Ás 22.00 horas será o concerto dos vascos En Tol Sarmiento (ETS), que servirá de antesala para o momento cumio: o Asalto ao Castelo (23.30), a recreación teatral e a batalla final de globos de auga.

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