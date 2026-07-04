Muere un hombre tras ser rescatado inconsciente del río Ulla en A Estrada
El trágico suceso ocurrió en el sendero fluvial que lleva al Xirimbao, en A Estrada, donde efectivos sanitarios solo pudieron certificar la muerte del varón
Un hombre ha muerto este sábado tras ser rescatado inconsciente del río Ulla en A Estrada. Según ha informado el 112 Galicia, el incidente ocurrió minutos antes de las 19.30 horas en el sendero fluvial que lleva al Xirimbao, cerca de la playa fluvial de Pontevea.
Unos bañistas lograron llevar al hombre hasta la orilla, a pesar de que las dificultades del terreno —una zona con muchas ramas y desnivel con respecto al sendero— les impidió sacarlo del agua.
Los propios particulares le practicaron maniobras de reanimación hasta la llegada del personal del GES A Estrada, quienes lograron sacarlo de la zona de difícil acceso. No obstante, los profesionales sanitarios solo pudieron confirmar su fallecimiento.
En la operación intervinieron efectivos de Urxencias Sanitarias Gallegas-061, la Guardia Civil, el GES y el Servicio Municipal de Protección Civil de A Estrada y Teo, así como la Policía Local de Teo y de A Estrada.
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